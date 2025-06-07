Отпиливание рогов у носорогов спасает их от браконьерства

У носорогов с удаленным рогом в пять раз сокращается вероятность стать жертвой браконьеров в течение года, сообщает газета The Guardian со ссылкой на семилетнее исследование южноафриканских ученых.

Доктор Тим Куипер из Университета Нельсона Манделы, руководивший исследованием, заявил, что обезроживание носорогов снижает мотивацию к браконьерству на 78 процентов, при этом для этого результата потребовалось потратить всего 1,2% от общего бюджета на защиту носорогов.

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По мнению Куипера, удаление рогов намного эффективнее, чем традиционные меры, в рамках которых защитники носорогов нанимают егерей, устанавливают камеры с распознаванием объектов, обучают специальных собак и патрулируют места обитания на вертолетах. Ученый заявил, что с точки зрения защиты животных старые способы можно считать бесполезными: они помогают лишь чаще ловить браконьеров. «Выявление и арест большого количества браконьеров не обязательно приводит к снижению уровня браконьерства носорогов», — объяснил Куипер.

Для удаления рога работники вводят носорогу снотворное, надевают ему повязку на глаза и беруши, после чего отрезают рог электропилой. Обезроживание нужно повторять по мере отрастания рога — в среднем раз в полтора-два года. Эта операция безопасна и безболезненна для животного.

Исследователи отмечают, что их метод не может полностью решить проблему убийства носорогов ради рогов. Некоторые браконьеры все равно готовы убивать носорогов ради крупного обрубка роговой массы, который остается после процедуры.

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Ранее другие ученые установили, что удаление рогов меняет поведение носорогов. У черных носорогов после операции уменьшался размер территории, на которой они обитали, а также они начинали меньше взаимодействовать с сородичами.

Куипер сказал, что его команда не хочет заниматься обезроживанием носорогов еще сотню лет. При этом он отметил, что такой метод лучше, чем последствия браконьерства.