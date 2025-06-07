EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Отпиливание рогов у носорогов спасает их от браконьерства

2 минуты чтения 01:43 | Обновлено: 01:46

У носорогов с удаленным рогом в пять раз сокращается вероятность стать жертвой браконьеров в течение года, сообщает газета The Guardian со ссылкой на семилетнее исследование южноафриканских ученых.

Доктор Тим Куипер из Университета Нельсона Манделы, руководивший исследованием, заявил, что обезроживание носорогов снижает мотивацию к браконьерству на 78 процентов, при этом для этого результата потребовалось потратить всего 1,2% от общего бюджета на защиту носорогов.

Я работаю в «Реал Мадрид»
Я работаю в «Реал Мадрид»
Теперь я знаю, что нужно постсоветскому спорту, и хочу его менять. Ради этого я продала квартиру в Казахстане
Мир7 минут чтения

По мнению Куипера, удаление рогов намного эффективнее, чем традиционные меры, в рамках которых защитники носорогов нанимают егерей, устанавливают камеры с распознаванием объектов, обучают специальных собак и патрулируют места обитания на вертолетах. Ученый заявил, что с точки зрения защиты животных старые способы можно считать бесполезными: они помогают лишь чаще ловить браконьеров. «Выявление и арест большого количества браконьеров не обязательно приводит к снижению уровня браконьерства носорогов», — объяснил Куипер.

Для удаления рога работники вводят носорогу снотворное, надевают ему повязку на глаза и беруши, после чего отрезают рог электропилой. Обезроживание нужно повторять по мере отрастания рога — в среднем раз в полтора-два года. Эта операция безопасна и безболезненна для животного.

Исследователи отмечают, что их метод не может полностью решить проблему убийства носорогов ради рогов. Некоторые браконьеры все равно готовы убивать носорогов ради крупного обрубка роговой массы, который остается после процедуры.

Американцы высмеяли ссору Трампа и Маска
Американцы высмеяли ссору Трампа и Маска
Миллиардер призывает к импичменту, а президент угрожает оставить компании бизнесмена без денег. Теперь это мем
Интернет и мемы14 минут чтения

Ранее другие ученые установили, что удаление рогов меняет поведение носорогов. У черных носорогов после операции уменьшался размер территории, на которой они обитали, а также они начинали меньше взаимодействовать с сородичами.

Куипер сказал, что его команда не хочет заниматься обезроживанием носорогов еще сотню лет. При этом он отметил, что такой метод лучше, чем последствия браконьерства.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я работаю в «Реал Мадрид»
Мир
Я работаю в «Реал Мадрид»
Теперь я знаю, что нужно постсоветскому спорту, и хочу его менять. Ради этого я продала квартиру в Казахстане
00:01
Американцы высмеяли ссору Трампа и Маска
Интернет и мемы
Американцы высмеяли ссору Трампа и Маска
Миллиардер призывает к импичменту, а президент угрожает оставить компании бизнесмена без денег. Теперь это мем
16:41 6 июня
Мое тело покрыто ранами, а пальцы срослись
Общество
Мое тело покрыто ранами, а пальцы срослись
Все из-за редкого заболевания, которое почти не лечат в России. Но я продолжаю жить и не теряю надежду
00:01 6 июня
Тысячи канадских сирот годами подвергались пыткам
Мир
Тысячи канадских сирот годами подвергались пыткам
Их отбирали у матерей-одиночек и издевались над ними в клиниках при католической церкви. Виновных не наказали до сих пор
00:01 5 июня
Я выросла в семье алкоголиков и чуть не стала такой сама
Общество
Я выросла в семье алкоголиков и чуть не стала такой сама
Я напивалась до беспамятства и влипала в неприятные истории, хотя обещала себе, что со мной такого никогда не будет
00:01 4 июня
Шантажисты разослали мои нюдсы всем моим близким
Общество
Шантажисты разослали мои нюдсы всем моим близким
Они убедили их, что я эскортница, а меня — что сама во всем виновата
00:01 3 июня
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования