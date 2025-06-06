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Мир

СМИ: в Белом доме задумались об отказе от поддержки Украины

2 минуты чтения 09:55

После украинской операции по атаке беспилотников на российские аэродромы, получившей название «Паутина», в Белом доме начались дебаты, должны ли США прекратить поддержку Украины. Об этом сообщает The Atlantic со ссылкой на анонимные источники.

Как пишет издание, на протяжении всей войны Дональд Трамп называл Владимира Зеленского «плохим парнем» и тем, кто может развязать Третью мировую войну. По словам источника The Atlantic, Трамп был впечатлен операцией, но посчитал, что Зеленскому стоило сосредоточиться на переговорах в Стамбуле.

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Также Трамп заявил своим подчиненным, что он не верит, что трехсторонняя встреча с ним, Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, на которую президент США надеялся ранее и которая была призвана положить конец войне в Украине, — состоится в ближайшее время.

Во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем Трамп, как ранее сообщал The Guardian, заявил, что было бы лучше позволить Украине и России «повоевать какое-то время», а затем «разнять» их вместо немедленного урегулирования конфликта. Это произошло на фоне того, как Мерц в Овальном кабинете выступил с призывом усилить давление на Россию.

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Через несколько дней после того, как Украина провела операцию «Паутина», Трамп созвонился с Путиным. «Это был хороший разговор, но пока он не приведет к немедленному миру. Путин выразился предельно четко — он намерен ответить на атаку по аэродромам», — написал Трамп по итогам созвона. 

Как отмечает The Atlantic, предостерег ли президент США Россию от ответных действий, неизвестно. По словам источников издания, Трамп еще не решил, что делать дальше, а его подчиненные представили ему возможные варианты, включающие в себя санкции против России и сокращение помощи Украине.

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