В убийстве волонтерки «ЛизыАлерт» заподозрили ее бывшего мужа

Поисковой отряд «ЛизаАлерт» сообщил на своей странице во «Вконтакте» о гибели волонтерки Марии Лубсановой в Бурятии. В посте не указана причина смерти, однако отмечается, что «жизнь Марии трагически оборвалась».

В управлении Следственного комитета по Бурятии сообщили, что около села Ключи было найдено тело женщины с колото-резаными ранениями грудной клетки и верхних конечностей. В убийстве следователи заподозрили бывшего мужа женщины, который после совершил самоубийство.

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«По данным следствия, 5 июня днем подозреваемый привез на автомобиле бывшую супругу в лесной массив, где из ревности напал на нее, нанес удары ножом по различным частям тела, а затем сам свел счеты с жизнью. Их тела обнаружены спустя несколько часов в ходе организованных поисков», — говорится в сообщении СК.

Связанный с силовиками телеграм-канал «112» пишет, что перед убийством экс-супруги поссорились в центре поселка. Женщина стала звать на помощь, но никто не откликнулся. При этом неназванный источник «Газеты РБ» утверждает, что Мария сама села в машину бывшего мужа.

«Мужчина ее не похищал, по камерам видно, что сама села в машину. На месте происшествия, судя по следам, долго разговаривали, потом разыгралась трагедия», — заявил источник издания.

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По данным местных СМИ, Лубсанова была известной в Бурятии волонтеркой, а также занималась помощью участникам войны в Украине. Женщину знали под ее позывным «Манюня». Так, в начале июня она вернулась из оккупированного Мариуполя, рассказали в администрации Иволгинского района.

«Манюня» — для многих солдат это имя связано с теплыми воспоминаниями, ведь она оберегала, поддерживала, веселила их, пела им песни, частушки, а ведь именно это не хватает им сейчас там, в зоне военной операции. Накормить бойцов — такой была основная работа Маши», — говорится в пресс-релизе администрации. Лубсанова работала корреспондентом районной газеты «Жизнь Иволги» и получила медаль за помощь российским военным.