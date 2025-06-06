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Мир

Открыт самый высокий в мире железнодорожный мост

2 минуты чтения 14:11
Открыт самый высокий в мире железнодорожный мост

Премьер-министр Индии Нарендра Моди открыл в Кашмире самый высокий в мире железнодорожный мост через реку Ченаб. Он находится на высоте 359 метров над рекой — это на 29 метров больше, чем высота Эйфелевой башни, сообщает CNN.

Строительство моста длилось несколько десятилетий и обошлось в 160 миллионов долларов. Его длина составила 1315 метров. Мост стал частью первого железнодорожного сообщения между Кашмиром и остальной частью Индии.

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CNN называет открытие моста «крупной победой» правящей в Индии партии «Бхаратия Джаната». Помимо этого, Моди присутствовал на открытии участка Кашмирской железной дороги, который соединил ключевые города в управляемом Индией Кашмире с остальной частью страны.

Отмечается, что администрация Моди вложила крупные суммы денег в модернизацию устаревшей транспортной сети Индии. Это является частью стратегии правительства по превращению страны в развитое государство к 2047 году. В нее входят в частности строительство нескольких туннелей и автомагистралей в горном регионе Гималаев, которое подверглось критике со стороны экологов. Эксперты считают, что масштабное строительство может нанести ущерб рельефу, уже испытывающему на себе последствия климатического кризиса.

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Кроме того, в 2023 году проект властей по строительству шоссе Чар Дхам, которое должно было улучшить транспортную доступность индийского штата Уттаракханд, раскритиковали после обрушения строящегося горного туннеля. Тогда десятки рабочих оказались запертыми на несколько дней без воды и кислорода.

В том же году более 10 рабочих погибли в результате обрушения строящегося моста в штате Мизорам. Еще один мост в штате Бихар рухнул в 2023 году во второй раз, что вызвало вопросы о качестве его строительства.

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Фото:Konkan Railway Corporation Limited

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