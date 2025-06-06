Родителей посадили в тюрьму из-за плохой чистки зубов детям

В Швеции суд приговорил мужа и жену к восьми месяцам лишения свободы по обвинению в жестоком обращении с тремя детьми, у которых развился обширный кариес из-за плохой чистки зубов. Об этом сообщает портал Aftonbladet со ссылкой на государственную радиокомпанию Sveriges Radio.

По данным издания, первым о проблеме с гигиеной полости рта у троих братьев и сестер сообщил стоматолог из города Бурос на западе страны. Состояние зубов у детей было настолько плохим, что некоторые из них пришлось удалить.

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Шведские силовики завели против родителей дело о жестоком обращении с детьми, при этом семейная пара вину отрицала. Вчера суд признал мужчину и женщину виновными в том, что их дети не чистили зубы регулярно, и назначил им по восемь месяцев тюремного заключения.

Весной британские СМИ сообщили, что группе ученых из Королевского колледжа Лондона в результате десятилетнего исследования удалось вырастить человеческий зуб в лабораторных условиях. По мнению ученых, в будущем эта технология сможет заменить существующие методы протезирования и лечения зубов.

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На прошлой неделе частный детектив Пол Джонс из британского агентства ARF Investigators рассказал изданию Mirror, что однажды смог раскрыть измену мужа клиентки при помощи электрической зубной щетки. Женщина обратилась к детективу, когда начала замечать, что ее муж пользуется зубной щеткой утром по пятницам, хотя должен быть в это время на работе. Джонс выяснил, что мужчина последние три месяца не ходил на работу по пятницам, а вместо этого приводил домой коллегу.