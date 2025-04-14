Ученые научились выращивать человеческие зубы в лаборатории

В Великобритании группе ученых из Королевского колледжа Лондона удалось вырастить человеческий зуб в лабораторных условиях. Исследователи убеждены, что в будущем такие искусственно выращенные зубы станут заменой традиционным пломбам и имплантам, передают Би-би-си и The Telegraph.

По словам ученых, вырастить человеческий зуб в чашке Петри им удалось благодаря использованию особого типа материала, который позволяет клеткам «общаться» между собой. Так, одна клетка может «приказать» другой, чтобы та начала превращаться в зубную клетку, что имитирует среду растущих зубов в лаборатории.

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Теперь ученым предстоит решить следующую задачу — как перенести созданную ими среду из лаборатории в рот живого пациента. По их словам, на это может уйти несколько лет. Тем не менее они убеждены, что созданная ими технология когда-нибудь заменит существующие сейчас методы протезирования и лечения зубов.

«Имплантация требует инвазивной хирургии и хорошего сочетания имплантатов и альвеолярной кости», — отметил аспирант последнего года обучения на факультете стоматологии, оральных и черепно-лицевых наук Сюэчэнь Чжан. При этом он отметил, что «выращенные в лабораторных условиях зубы будут естественным образом восстанавливаться, интегрируясь в челюсть как настоящие зубы».

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«Они будут прочнее, долговечнее и не будут подвержены риску отторжения, представляя собой более долговечное и биологически совместимое решение, чем пломбы или имплантаты», — утверждает ученый. Исследование, как пишет The Telegraph, длилось более десяти лет.