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Мир

Климатические изменения увеличивают риск войн

2 минуты чтения 16:18

Еврокомиссар по вопросам климата Вопке Хукстра рассказал Financial Times, что изменения климата в четыре раза повышают вероятность возникновения военных конфликтов.

По словам Хукстры, в течение года к нему обращались высокопоставленные военные с просьбой изучить, как повышение уровня моря, засухи, наводнения и лесные пожары влияют на военную деятельность, а также то, как миграция и нехватка ресурсов могут разжигать военные конфликты.

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«Изменение климата и его последствия оказывают… прямое и косвенное влияние на геополитику и безопасность. Доступ к ресурсам всегда был частью конфликтов и войн. Но, учитывая драматические последствия изменения климата, это увеличит эффект в четыре раза», — заявил Хукстра перед выступлением на форуме по экономической безопасности Европейского политического центра.

FT отмечает, что заявление еврокомиссара прозвучало на фоне того, что Дональд Трамп пытается ослабить внимание НАТО к климатическому кризису. В то же время на Хукстру оказывают давление, чтобы он заставил европейские страны поддержать высокие климатические цели блока, в том числе стать первым континентом с нулевым уровнем выбросов к 2050 году.

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Хустра утверждает, что, несмотря на то, что экономические и военные вопросы, особенно связанные с войной в Украине, сделали климатические проблемы менее приоритетными, с учетом рисков возникновения конфликтов, связанных с климатом, эти направления должны развиваться параллельно.

По данным FT, воздействие более высоких температур увеличивает требования к военным и к их техническому обеспечению. Кроме того, нескольких странах-членах Евросоюза армию вызвали для помощи в борьбе с лесными пожарами. В США Министерство обороны ранее заявило, что изменение климата увеличивает требования к военным операциям. Хукстра утверждает, что армии должны стать более экологичными, но «это ни в коем случае не должно происходить в ущерб ее боевым возможностям».

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