Китай начал эксперимент по ослаблению цензуры в интернете

Власти острова Хайнань проводят эксперимент, в рамках которого некоторым пользователи там получат свободный доступ в интернет. Теперь жители острова смогут подавать заявки на обход ограничений, которые в Китае затрагивают Google, X, Wikipedia, YouTube и другие сайты. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Получить доступ к глобальному интернету, как сообщается, смогут только избранные корпоративные сотрудники зарегистрированных и работающих на острове компаний. У них появилось право подать заявку на услугу «Global Connect» через Международный центр комплексного обслуживания данных Хайнаня (HIDCSC).

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Кандидаты, которые получат право обходить «Великий китайский файрвол», должны быть подключены к 5G-сетям одного из трех основных государственных операторов страны — China Mobile, China Unicom или China Telecom. Кроме того, для одобрения они должны предоставить информацию о своем работодателе, включая Единый код социального кредита компании. Процесс предоставления доступа к глобальной сети, как отмечает издание, может занять до пяти месяцев.

Собеседник издания в HIDCSC, пожелавший сохранить анонимность, рассказал, что в настоящее время ограничений по размеру компании или сфере деятельности для получения доступа в глобальный интернет нет. Он также отметил, что эта услуга заинтересовала местный бизнес, так как Хайнань стремится превратиться в глобальный порт свободной торговли.

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Тем не менее, несмотря на послабления, некоторые платформы и сайты по-прежнему останутся заблокированы, пояснил источник SCMP. При этом он не уточнил, какой именно контент китайские власти продолжат блокировать.