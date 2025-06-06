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Мир

Дэвида Бекхэма посвятят в рыцари

2 минуты чтения 12:16

Футболист Дэвид Бекхэм на следующей неделе получит рыцарское звание и титул сэра. Его супруга — модельер и бывшая участница группы Spice Girls — будет носить титул леди Бекхэм,  — сообщает The Guardian.

Издание напоминает, что с 2003 года Бекхэм является послом доброй воли ЮНИСЕФ. В этом году в Давосе он получил награду Crystal Awards от Всемирного экономического форума (ВЭФ) за свою работу по защите прав детей. 

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В прошлом году экс-футболист стал послом благотворительной организации King’s Foundation — это инициатива короля Чарльза III. Бекхэм занимается поддержкой проектов, направленных на привлечение молодежи к природе, сельским профессиям, экологии и ботанике.

Дэвид Бэкхем и его супруга неоднократно появлялись на публике вместе с представителями королевской семьи — в последний раз на цветочном шоу Chelsea Flower Show, где их сфотографировали рядом с королем Чарльзом и королевой Камиллой. В минувшем феврале Бекхэмы также присутствовали на званом ужине, посвященном развитию англо-итальянских отношений в частной резиденции короля в Глостершире.

По данным СМИ, 50-летний Бекхэм уже более десяти лет находится в шаге от получения рыцарского титула — он провёл свыше сотни матчей за сборную Англии и активно занимался благотворительной деятельностью. Однако были обстоятельства, которые мешали ему. В частности, разбирательство с департаментом правительства Великобритании по таможне и сборам (HMRC) из-за предполагаемого участия спортсмена в схемах уклонения от налогов и слив хакерами электронных писем Бекхэма, в которых он критически и даже грубо высказывался в адрес комитета по наградам. Так, в 2013 году, когда спортсмен узнал, что его кандидатура на рыцарство отклонена, он назвал представителей комитета «кучкой ублюдков».

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Сейчас Дэвид Бекхэм переживает новую волну популярности благодаря образу жизни фермера. В соцсетях вирусятся видео о том, как он выращивает кур, сажает картофель, лук и капусту кейл. 

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