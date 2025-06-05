США запретили въезд гражданам 12 стран

Власти США запретили въезд в страну гражданам 12 государств. Соответствующий указ, как сообщается на сайте Белого дома, подписал американский президент Дональд Трамп.

Как сообщается, Афганистан, Мьянма, Чад, Конго, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Гаити, Иран, Ливия, Сомали, Судан и Йемен признаны «неэффективными в плане проверки и анализа и представляющими очень высокий риск для Соединенных Штатов».

Кроме того, тем же указом введен частичный запрет на въезд в США граждан Того, Туркменистана, Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне и Венесуэлы. В документе говорится, что они «также представляют высокий уровень риска для Соединенных Штатов».

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В то же время в Белом доме уточнили, что подписанный Трампом указ «предусматривает исключения для законных постоянных резидентов, владельцев существующих виз, определенных категорий виз и лиц, въезд которых отвечает национальным интересам США». Сам Трамп прокомментировал введенный им запрет словами о том, что «не позволит радикальным исламским террористам въезжать в нашу страну».

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В время своего первого президентского срока в 2017-2021 годах Трамп также запрещал въезжать в США гражданам девяти стран, а именно Кубы, Ирана, Ливии, Северной Кореи, Сомали, Судана, Сирии, Венесуэлы и Йемена. Соответствующий указ Трампа был отменен сменившим его на посту президента Джо Байденом в первый же день после вступления в должность.

В свою очередь, Трамп в день своей инаугурации 20 января 2025 года распорядился выявить страны, «в отношении которых информация о проверке настолько недостаточна, что требует частичного или полного приостановления въезда граждан из этих стран».