Синтетический снюс стал новой надеждой табачных гигантов

Синтетический снюс, в котором измельченный табак заменен на искусственное вещество, содержащее никотин, стал новой надеждой табачных гигантов, терпящих убытки из-за развернувшейся в мире борьбы с курением. Об этом пишет американское издание Financial Times.
Так называемые «никотиновые пакетики» были изобретены группой шведских ученых во главе с Томасом Эрикссоном. Они вдохновились классическим снюсом, который традиционно популярен в Швеции. Команда Эрикссона придумала заменить в нем обычный табак на синтетический никотин.
На сегодняшний день «никотиновые пакетики» разных марок набирают популярность во всем мире и, в частности, в США. Так, глава американского Минздрава Роберт Ф. Кеннеди-младший был замечен за употреблением «никотинового пакетика» прямо во время слушаний по утверждению его кандидатуры в Сенате.
Позже СМИ удалось выяснить, что Кеннеди употребил пакетик марки Alp, выпуск которых наладил известный американский правый журналист Такер Карлсон. Сам он утверждает, что употребление его продукции — отличный способ отказаться от сигарет. «Курение вредно… но мне нравится никотин», — заявил он изданию. При этом он добавил, что «в восторге» от того, что Кеннеди употребляет его продукт: «Он лучший из возможных амбассадоров бренда. Честно говоря, я не могу придумать лучшего, учитывая, что он является главой здравоохранения Соединенных Штатов».
Как пишет FT, стремительный рост популярности «никотиновых пакетиков» уже позволил акциям табачных компаний вырасти до исторических максимумов на американском фондовом рынке. По данным издания, уже в следующем году мировой рынок этой продукции достигнет 18 миллиардов долларов, показав рост с 2019 года на 2700%.