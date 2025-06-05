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Мир

Синтетический снюс стал новой надеждой табачных гигантов

2 минуты чтения 14:04 | Обновлено: 14:05

Синтетический снюс, в котором измельченный табак заменен на искусственное вещество, содержащее никотин, стал новой надеждой табачных гигантов, терпящих убытки из-за развернувшейся в мире борьбы с курением. Об этом пишет американское издание Financial Times.

Так называемые «никотиновые пакетики» были изобретены группой шведских ученых во главе с Томасом Эрикссоном. Они вдохновились классическим снюсом, который традиционно популярен в Швеции. Команда Эрикссона придумала заменить в нем обычный табак на синтетический никотин. 

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На сегодняшний день «никотиновые пакетики» разных марок набирают популярность во всем мире и, в частности, в США. Так, глава американского Минздрава Роберт Ф. Кеннеди-младший был замечен за употреблением «никотинового пакетика» прямо во время слушаний по утверждению его кандидатуры в Сенате.

Позже СМИ удалось выяснить, что Кеннеди употребил пакетик марки Alp, выпуск которых наладил известный американский правый журналист Такер Карлсон. Сам он утверждает, что употребление его продукции — отличный способ отказаться от сигарет. «Курение вредно… но мне нравится никотин», — заявил он изданию. При этом он добавил, что «в восторге» от того, что Кеннеди употребляет его продукт: «Он лучший из возможных амбассадоров бренда. Честно говоря, я не могу придумать лучшего, учитывая, что он является главой здравоохранения Соединенных Штатов».

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Как пишет FT, стремительный рост популярности «никотиновых пакетиков» уже позволил акциям табачных компаний вырасти до исторических максимумов на американском фондовом рынке. По данным издания, уже в следующем году мировой рынок этой продукции достигнет 18 миллиардов долларов, показав рост с 2019 года на 2700%.

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