Shein обвинили в навязывании лишних покупок

Китайскую компанию быстрой моды Shein обвинили в использовании манипулятивных методов продаж, побуждающих потребителей тратить больше, чем они могут себе позволить. Жалобу в Европейскую комиссию подали организации из 21 страны ЕС, пишет The Guardian.

Китайский онлайн-ритейлер Shein оказался под пристальным вниманием европейских регуляторов после того, как 21 потребительская организация из разных стран Евросоюза подала на компанию официальную жалобу в Европейскую комиссию. В документе Shein обвиняется в применении так называемых «темных паттернов» — приемов, которые психологически подталкивают пользователей к необоснованным покупкам.

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Согласно заявлению Европейской организации потребителей (BEUC), компания использует поддельные таймеры распродаж, сообщения о якобы низком уровне запасов, навязчивые всплывающие окна и принудительную регистрацию. Отдельное внимание уделено практике «confirm shaming» — когда покупатель чувствует вину за то, что отказывается от товара.

BEUC называет такие действия «нечестной коммерческой практикой» и требует от Еврокомиссии обязать Shein раскрыть данные, лежащие в основе маркетинговых заявлений о распродажах и запасах. В случае отказа, потребители требуют запретить подобные приемы на территории ЕС.

Кроме того, организация подчеркивает, что подобные методы провоцируют избыточное потребление, ведут к финансовым потерям у потребителей и усугубляют экологические проблемы. В частности, речь идет о производстве одежды с использованием вредных химикатов и продаже потенциально небезопасных товаров, не соответствующих стандартам ЕС.

«С одной стороны, они способствуют чрезмерным тратам и приводят к экономическим потерям для потребителей. С другой стороны, они стимулируют чрезмерное потребление одежды, которая часто содержит вредные химические вещества, тем самым вводя потребителей в заблуждение и лишая их сил в их стремлении к “зеленому” переходу. В конечном итоге такая практика подпитывает экологические и общественные проблемы, вызванные индустрией быстрой моды», — говорится в заявлении.

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В ответ в Shein выразили разочарование отказом BEUC от встречи и диалога, отметив, что уже сотрудничают с европейскими и национальными регуляторами. Компания настаивает на своей приверженности соблюдению законодательства.

«Потребителям было бы лучше всего, если бы BEUC согласилась встретиться с нами, дать нам возможность объяснить наши действия и открыто и прозрачно обсудить любые вопросы, вызывающие у них беспокойство. К сожалению, они решили отклонить все наши многочисленные просьбы о встрече за последние несколько лет», — заявили в Shein.

Жалоба BEUC была подана на фоне расследования, начатого в январе Европейской комиссией и Сетью сотрудничества по защите прав потребителей (CPC), касающегося законности маркетинговых и торговых практик Shein в ЕС. На прошлой неделе CPC официально уведомила компанию о ряде нарушений, включая фальшивые скидки, давление на покупателей и вводящие в заблуждение этикетки.