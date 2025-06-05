EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Shein обвинили в навязывании лишних покупок

2 минуты чтения 14:52

Китайскую компанию быстрой моды Shein обвинили в использовании манипулятивных методов продаж, побуждающих потребителей тратить больше, чем они могут себе позволить. Жалобу в Европейскую комиссию подали организации из 21 страны ЕС, пишет The Guardian.

Китайский онлайн-ритейлер Shein оказался под пристальным вниманием европейских регуляторов после того, как 21 потребительская организация из разных стран Евросоюза подала на компанию официальную жалобу в Европейскую комиссию. В документе Shein обвиняется в применении так называемых «темных паттернов» — приемов, которые психологически подталкивают пользователей к необоснованным покупкам.

Тысячи канадских сирот годами подвергались пыткам
Тысячи канадских сирот годами подвергались пыткам
Их отбирали у матерей-одиночек и издевались над ними в клиниках при католической церкви. Виновных не наказали до сих пор
Мир9 минут чтения

Согласно заявлению Европейской организации потребителей (BEUC), компания использует поддельные таймеры распродаж, сообщения о якобы низком уровне запасов, навязчивые всплывающие окна и принудительную регистрацию. Отдельное внимание уделено практике «confirm shaming» — когда покупатель чувствует вину за то, что отказывается от товара.

BEUC называет такие действия «нечестной коммерческой практикой» и требует от Еврокомиссии обязать Shein раскрыть данные, лежащие в основе маркетинговых заявлений о распродажах и запасах. В случае отказа, потребители требуют запретить подобные приемы на территории ЕС.

Кроме того, организация подчеркивает, что подобные методы провоцируют избыточное потребление, ведут к финансовым потерям у потребителей и усугубляют экологические проблемы. В частности, речь идет о производстве одежды с использованием вредных химикатов и продаже потенциально небезопасных товаров, не соответствующих стандартам ЕС.

«С одной стороны, они способствуют чрезмерным тратам и приводят к экономическим потерям для потребителей. С другой стороны, они стимулируют чрезмерное потребление одежды, которая часто содержит вредные химические вещества, тем самым вводя потребителей в заблуждение и лишая их сил в их стремлении к “зеленому” переходу. В конечном итоге такая практика подпитывает экологические и общественные проблемы, вызванные индустрией быстрой моды», — говорится в заявлении.

Я выросла в семье алкоголиков и чуть не стала такой сама
Я выросла в семье алкоголиков и чуть не стала такой сама
Я напивалась до беспамятства и влипала в неприятные истории, хотя обещала себе, что со мной такого никогда не будет
Общество7 минут чтения

В ответ в Shein выразили разочарование отказом BEUC от встречи и диалога, отметив, что уже сотрудничают с европейскими и национальными регуляторами. Компания настаивает на своей приверженности соблюдению законодательства.

«Потребителям было бы лучше всего, если бы BEUC согласилась встретиться с нами, дать нам возможность объяснить наши действия и открыто и прозрачно обсудить любые вопросы, вызывающие у них беспокойство. К сожалению, они решили отклонить все наши многочисленные просьбы о встрече за последние несколько лет», — заявили в Shein.

Жалоба BEUC была подана на фоне расследования, начатого в январе Европейской комиссией и Сетью сотрудничества по защите прав потребителей (CPC), касающегося законности маркетинговых и торговых практик Shein в ЕС. На прошлой неделе CPC официально уведомила компанию о ряде нарушений, включая фальшивые скидки, давление на покупателей и вводящие в заблуждение этикетки.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Тысячи канадских сирот годами подвергались пыткам
Мир
Тысячи канадских сирот годами подвергались пыткам
Их отбирали у матерей-одиночек и издевались над ними в клиниках при католической церкви. Виновных не наказали до сих пор
00:01
Я выросла в семье алкоголиков и чуть не стала такой сама
Общество
Я выросла в семье алкоголиков и чуть не стала такой сама
Я напивалась до беспамятства и влипала в неприятные истории, хотя обещала себе, что со мной такого никогда не будет
00:01 4 июня
Шантажисты разослали мои нюдсы всем моим близким
Общество
Шантажисты разослали мои нюдсы всем моим близким
Они убедили их, что я эскортница, а меня — что сама во всем виновата
00:01 3 июня
Я разочаровался в Европе и переехал в Японию
Общество
Я разочаровался в Европе и переехал в Японию
Я прожил два года в Барселоне и переехал в Токио. Здесь дешевле и безопаснее, а люди спокойнее, чем в Испании
00:01 2 июня
Дочь больше 20 лет ждала, пока полиция раскроет смерть ее матери
Криминал
Дочь больше 20 лет ждала, пока полиция раскроет смерть ее матери
Оказалось, убийца был ближе, чем она думала
17:00 1 июня
Самая вымирающая страна в мире
Мир
Самая вымирающая страна в мире
Она платит деньги за рождение детей и страдает от традиционных ценностей. Россия может повторить этот опыт
00:01 1 июня
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования