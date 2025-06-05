Сара Джессика Паркер прокомментировала свое появление на публике с книгой Навального

Звезда сериала «Секс в большом городе» американская актриса Сара Джессика Паркер прокомментировала свое появление на публике с автобиографией российского оппозиционного политика Алексея Навального «Патриот». О том как она приобрела эту книгу она рассказала польскому изданию Wysokie Obcasy.

«Я купила эту книгу для себя, для Сары Джессики. Я хотела ее прочитать. Я заказала ее по предзаказу, потому что знала, что она должна выйти. Я ждала. Я стараюсь как можно больше читать о том, что происходит в мире. Стараюсь уделять столько же внимания Восточной Европе, сколько и Западной», — сказала актриса. Она отметила, что, по ее мнению, «Навальный сыграл важную роль в политике Восточной Европы». «Мне действительно важна его история. И я не одна такая», — добавила она.

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Известный российский оппозиционный политик Алексей Навальный погиб в исправительной колонии в поселке Харп за Полярным кругом 16 февраля 2024 года. Власти объяснили его смерть естественными причинами, однако близкие Навального назвали его смерть убийством и обвинили в нем лично Владимира Путина.

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Автобиография Навального под названием «Патриот» была издана в США уже после его смерти в октябре 2024 года. Книга поделена на две части. В первой политик рассказывает о своем детстве, формировании политических взглядов, развитии карьеры независимого политика и преследовании со стороны российских властей.Во второй — Навальный рассказывает о тюремном быте после своего возвращения в Россию в 2021 году, когда он был арестован прямо в аэропорту.