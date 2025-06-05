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Мир

Пожар на перевозящем тысячи машин судне мог спровоцировать электромобиль

2 минуты чтения 16:16

В Тихом океане уже третьи сутки подряд горит огромный океанский автовоз Morning Midas, на борту которого находятся примерно три тысячи автомобилей. Сегодня судно покинули все 22 члена экипажа, — сообщает ABC News.

По данным издания, моряки пытались тушить пожар с помощью бортовой системы пожаротушения, но после неудачных попыток было принято решение эвакуировать команду. Пострадавших среди членов экипажа нет.

Официально о причинах возгорания на борту пока ничего не известно, но, как заявили представители компании Zodiac Maritime, которой принадлежит судно, густой столб дыма изначально был замечен в той части палубы, где размещены электромобили. Это также подтверждают фото, сделанные береговой охраной США, уточняет ABC News.

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Morning Midas — 183-метровое судно, предназначенное для перевозки автомобилей и грузовиков — направлялось из Китая в Мексику. На борту его находится больше трех тысяч машин, включая порядка 800 электромобилей. Как сообщает Bloomberg, это прежде всего машины китайских производителей, в том числе Chery Automobile Co. и Great Wall Motor Co.,

Пожар начался третьего июня, когда автовоз находился примерно в 500 километрах от острова Адак (Аляска). Компания Zodiac Maritime заявила, что работает в тесном сотрудничестве с экстренными службами и  направила к месту происшествия  буксир.

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По данным СМИ, подобные инциденты с автовозами в последнее время участились. Так, в апреле в бельгийском порту загорелось судно Delphine с большим количеством машин на борту, включая электромобили. Пока нет официальных подтверждений тому, что причиной пожаров становятся именно электрокары, однако необходимо уделять больше внимания безопасности перевозок оснащенных литий-ионными батареями электромобилей, пишет Lloyd’s List.

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