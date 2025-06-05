Несколько человек пострадали из-за сильной турбулентности на рейсе Ryanair

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Берлина в Милан, был вынужден совершить аварийную посадку в аэропорту Меммингена в Баварии после того, как в результате сильной турбулентности в салоне пострадали девять человек. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на немецкую полицию.

На борту самолета находилось 179 пассажиров и шесть членов экипажа. В зону сильной турбулентности он попал накануне около 20:30. В результате инцидента пострадали восемь пассажиров и один член экипажа. Три человека были доставлены в стационар больницы Меммингена, остальных отправили на амбулаторное лечение.

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Издание отмечает, что после посадки власти не разрешили самолету продолжить полет, и авиакомпания организовала для пассажиров автобусы. Милан находится примерно в 380 километрах к югу от Меммингена.

The Independent пишет, что турбулентность могла возникнуть из-за шторма, о котором предупреждала Национальная метеорологическая служба Германии (DWD). По данным немецкого информационного агентства dpa, в городе Ульм в земле Баден-Вюртемберг шторм повредил несколько домов, сорвав с них крыши и сделав их непригодными для проживания. При этом о пострадавших не сообщалось.

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Сообщения о повреждениях из-за шторма поступали и из других районов Германии. По данным The Independent, в основном они были связаны с упавшими деревьями и затоплением подвалов. DWD предупредила о новом риске шторма, сильного ветра, града и дождя 5 июня.

Кроме того, из-за града в Мюнхене на 10 минут был отложен полуфинал Лиги наций между сборными Германии и Португалии.