Boeing нашел способ избежать судебного преследования за две авиакатастрофы

Минюст США заключил сделку с американским производителем самолетов Boeing, позволяющую корпорации избежать судебного преследования по делу о мошенничестве, несмотря на то, что ранее она признала вину по одному из пунктов обвинения, сообщает Financial Times. Reuters поясняет, что осуждение Boeing за тяжкое преступление привело бы к тому, что с компанией могли бы перестать сотрудничать Минобороны США и НАСА.

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По данным FT, представители Boeing и американские чиновники подписали соглашение на прошлой неделе, а 4 июня оно было подано в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Сделка позволяет компании отозвать признание вины в деле, связанном с двумя крушениями Boeing 737 Max, к которым привела ошибка в программном обеспечении системы управления, заставлявшая нос самолета опускаться вниз. Семьям 346 погибших в катастрофах 2018 и 2019 годов компания должна будет выплатить 444,5 миллиона долларов.

Семьи погибших пытаются оспорить эту сделку в суде. В мае адвокат родственников жертв Пол Касселл заявил, что правительство США «выразило свое предвзятое мнение о том, что Boeing должно быть позволено избежать реальных последствий за свою смертоносную ложь».

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В июле прошлого года Boeing признал вину в мошенничестве, которое заключалось в том, что компания ввела в заблуждение Федеральное управление гражданской авиации США относительно недостатков программного обеспечения.

Минюст США отсрочил судебное преследование в 2021 году, когда компания выплатила 2,5 миллиарда долларов. Прокуроры были готовы закрыть дело через три года, если бы компания сотрудничала с ними и разработала программу по обеспечению нормативных требований. Однако в 2024 году, незадолго до завершения дела у рейса Boeing 737 Max 9 авиакомпании Alaska Airlines во время набора высоты отлетела дверь, и судебное преследование было возобновлено.