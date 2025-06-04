Мужчина утопил жену и двоих детей из-за долгов

В Южной Корее мужчина по фамилии Джи признался в убийстве своей семьи. Свой поступок он объяснил тяжелым финансовым положением. Об этом пишут The Korea Times и South China Morning Post (SCMP).

Трагедия произошла у побережья острова Чиндо. Как сообщается, 49-летний отец двух подростков умышленно направил автомобиль, в котором находилась его накачанная снотворным семья, в море. По данным полиции, Джи работал бригадиром арматурщиков. Издания пишут, что из-за задержек выплат рабочим и трудностей с подрядчиками он накопил долгов на 116 тысяч долларов.

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Во время допроса Джи рассказал, что в ночь с субботы на воскресенье дал жене и двум сыновьям 16-ти и 18-ти лет снотворное, выдав его за пищевые добавки. После этого он сел за руль и около часа ночи в воскресенье въехал в море. Сам он выбрался через окно и скрылся с места происшествия на машине, которую одолжил у знакомого по имени Ким. Их обоих арестовали.

Расследование началось после того, как в понедельник утром руководство школы, в которой учился младший сын, сообщило об отсутствии подростка. Полицейские отследили телефоны членов семьи до порта Чиндо, а затем просмотрели записи с установленных там камер наблюдения.

Это тройное убийство вызвало широкий общественный резонанс. Пользователей соцсетей возмутило то, что мужчина распорядился судьбой своей семьи, словно она была его собственностью. Представительница общественного проекта по защите прав женщин на дорогах Южной Кореи Унни Чаз заявила, что подобные случаи не единичны и подчеркнула, что они «демонстрируют токсичность патриархального мышления, рассматривающего семью как собственность», пишет SCMP.

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Издание также описало еще один похожий случай. В апреле этого года в городе Ёнъин был арестован мужчина, подозреваемый в убийстве пяти членов своей семьи — родителей, жены и троих дочерей. Сам он, как сообщается, заявил полицейским, что планировал убийства, опасаясь, что его самоубийство оставит родных со значительными долгами.

В мае этого года в штате Теннеси в США казнили мужчину за убийства жены и двух ее детей-подростков от первого брака, которые он совершил 36 лет назад. Незадолго до убийства он оформил на всех страховку. Казненный мужчина вину не признал и до конца утверждал, что американская система правосудия не работает.