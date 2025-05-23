Мужчина оформил на жену и двоих детей страховку и убил всех троих

В американском штате Теннеси казнили мужчину, который 36 лет назад убил свою жену и двух ее детей-подростков от первого брака. Незадолго до убийства муж и приемный отец оформил на всех троих страховку, а двое сослуживцев мужчины рассказали на суде, как он подстрекал их принять участие в убийстве, сообщает NBC. Приговоренный до последнего отрицал свою вину и говорил, что система правосудия не работает.
Убийство произошло в 1989 году в городе Нэшвилле. Жертвы преступления были жестоко изрезаны ножом и шилом, на месте были обнаружены следы стрельбы. В 1990 году присяжные округа Дэвидсон приговорили за эти убийства к смертной казни Оскара Смита, мужа погибшей Джудит Смит. Младшему погибшему ребенку было 13 лет, его звали Джейсон Бернетт. Старшему Чеду Бернетту исполнилось 16.
На суде двое коллег Смита рассказали, что в прошлом он неоднократно угрожал своей жене и приемным детям. В материалах дела есть данные о звонке в службу 911, поступившем в день убийства. В трубке было слышно, как один из детей кричал «Фрэнк, нет!» Фрэнк — это имя Смита, которое он регулярно использовал, пишет NBC.
В 2022 году суд округа Дэвидсон отклонил ходатайство адвокатов Смита о возобновлении дела. Защита ссылалась на доказательства, согласно которым на одном из орудий убийства была ДНК неизвестного человека. Суд отклонил ходатайство, сославшись на неопровержимость вины Смита, а результаты анализа ДНК назвал «склонившими чашу весов не в его пользу».
В 2022 году мужчину ужалось избежать смерти за несколько минут до казни — власти штата предоставили отсрочку приговора. Казнь состоялась 22 мая 2025 года, в четверг. Перед уколом смертельной инъекцией 75-летний Смит произнес фразы «Я не убивал ее» и «Кто-то должен сказать губернатору, что система правосудия не работает».
Последние пять лет в Теннеси приведение в исполнение смертных приговоров несколько раз откладывалось — сначала из-за пандемии COVID-19, а затем из-за оплошности Департамента исправительных учреждений штата, пишет NBC.
Выяснилось, что препараты, которые собирались использовать для казней, не были должным образом протестированы. В декабре 2024 года департамент исполнения наказаний Теннеси опубликовал новые инструкции по приведению в исполнение смертных приговоров, согласно которым из инструкций исчезло требование тестировать препараты и требование закупать их только у лицензированных фармацевтов.