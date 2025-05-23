Мужчина оформил на жену и двоих детей страховку и убил всех троих

В американском штате Теннеси казнили мужчину, который 36 лет назад убил свою жену и двух ее детей-подростков от первого брака. Незадолго до убийства муж и приемный отец оформил на всех троих страховку, а двое сослуживцев мужчины рассказали на суде, как он подстрекал их принять участие в убийстве, сообщает NBC. Приговоренный до последнего отрицал свою вину и говорил, что система правосудия не работает.

Убийство произошло в 1989 году в городе Нэшвилле. Жертвы преступления были жестоко изрезаны ножом и шилом, на месте были обнаружены следы стрельбы. В 1990 году присяжные округа Дэвидсон приговорили за эти убийства к смертной казни Оскара Смита, мужа погибшей Джудит Смит. Младшему погибшему ребенку было 13 лет, его звали Джейсон Бернетт. Старшему Чеду Бернетту исполнилось 16.

Смерть на парковке Полицейский решил проверить машину, из которой доносился плач ребенка. Внутри оказались вооруженные «патриоты» Криминал 8 минут чтения

На суде двое коллег Смита рассказали, что в прошлом он неоднократно угрожал своей жене и приемным детям. В материалах дела есть данные о звонке в службу 911, поступившем в день убийства. В трубке было слышно, как один из детей кричал «Фрэнк, нет!» Фрэнк — это имя Смита, которое он регулярно использовал, пишет NBC.

В 2022 году суд округа Дэвидсон отклонил ходатайство адвокатов Смита о возобновлении дела. Защита ссылалась на доказательства, согласно которым на одном из орудий убийства была ДНК неизвестного человека. Суд отклонил ходатайство, сославшись на неопровержимость вины Смита, а результаты анализа ДНК назвал «склонившими чашу весов не в его пользу».

Темное прошлое Девушка узнала, что бойфренд ее мамы — убийца. Она пыталась помешать их отношениям, но вскоре пропала Криминал 11 минут чтения

В 2022 году мужчину ужалось избежать смерти за несколько минут до казни — власти штата предоставили отсрочку приговора. Казнь состоялась 22 мая 2025 года, в четверг. Перед уколом смертельной инъекцией 75-летний Смит произнес фразы «Я не убивал ее» и «Кто-то должен сказать губернатору, что система правосудия не работает».

Последние пять лет в Теннеси приведение в исполнение смертных приговоров несколько раз откладывалось — сначала из-за пандемии COVID-19, а затем из-за оплошности Департамента исправительных учреждений штата, пишет NBC.

Выяснилось, что препараты, которые собирались использовать для казней, не были должным образом протестированы. В декабре 2024 года департамент исполнения наказаний Теннеси опубликовал новые инструкции по приведению в исполнение смертных приговоров, согласно которым из инструкций исчезло требование тестировать препараты и требование закупать их только у лицензированных фармацевтов.