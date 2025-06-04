Власти Чечни назвали похищенного в центре Москвы мужчину «экстремистом»

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев написал в своем телеграм-канале, что накануне Арега Щепихина не похитили, а «задержали». По его словам, в отношении Щепихина проводят проверку по статье об оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК).

«Преступник Арег Щепихин, который открыто, публично и неоднократно призывал к этническим чисткам и нацизму, оскорблял религию и Бога, а также высказывал явно экстремистские взгляды и заявлял о намерении изнасиловать малолетних детей, был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами Москвы», — говорится в посте Дудаева.

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Он утверждает, что действия Щепихина попадают сразу под несколько статей, помимо оскорбления чувств верующих. Среди них — реабилитация нацизма (ст. 354.1 УК), публичные призывы к экстремистской деятельности (ст. 280 УК), возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (ст. 282 УК), изнасилование (ст. 131 УК) и ​​оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России (ст. 276.1 УК).

Кроме того, Дудаев обвинил «продажные» телеграм-каналы в том, что они называют «преступника» жертвой, тем самым якобы оправдывая нацизм.

О похищении Щепихина около Ярославского вокзала стало известно накануне вечером. Несколько человек затолкали его в машину с номером А266МР97. «Холод» выяснил, что этот автомобиль ранее появлялся в сопровождении двух других машин, одного из владельцев которых связывают с секретарем Совбеза Чечни и двоюродным братом главы Чечни Рамзана Кадырова Ибрагимовым Турпалом-Али.

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Связанный с силовиками телеграм-канал Baza сообщил, что Щепихина отпустили около полуночи. Утверждается, что он находится в одном из московских хостелов. «Осторожно, новости» предполагает, что теперь мужчину могут задержать «в рамках законной процедуры» из-за роликов, в которых он оскорблял чеченцев и мусульман.

По данным Baza, Щепихина избили и заставили записать видео с извинениями за свои посты. Во время допроса, который снимали на камеру, силовики обвиняли его в связях с Украиной и заставили сказать, что мужчина был под действием наркотиков.

Спустя несколько часов после похищения Щепихина полиция остановила автомобиль, в который его затолкали неизвестные на Киевском шоссе. Телеканал российского Минобороны «Звезда» заявил, что похитители были сотрудниками Росгвардии. При этом в самой Росгвардии не смогли ни опровергнуть, ни подтвердить эту информацию, добавил телеканал. 4 июня в МВД заявили о задержании шести человек в связи с похищением.