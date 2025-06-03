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Криминал

Несколько человек засунули мужчину в багажник автомобиля с мигалкой в центре Москвы

2 минуты чтения 23:05 3 июня | Обновлено: 02:04

В Москве около Ярославского вокзала пятеро мужчин поймали мужчину и поместили его в багажник «Мерседеса», связанного с правительственными номерами АМР, сообщает телеграм-канал Baza. На видео, снятом очевидцами, мужчина звал на помощи и кричал: «Это не полиция».

На видео, которое опубликовала Baza, номер автомобиля заблюрен, однако на нем можно увидеть код региона — 97 и верхние части цифр номера. При этом телеграм-канал «Осторожно, новости» к новости о похищении прикрепил фотографию автомобиля с номером А266МР97.

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Автомобиль с номером А266МР97 ранее появлялся в сопровождении машин с номерами Е007МА199, владельцем которого указан Сайдахмед Эльдарбиев, и У007ЕТ177 Ислама Якубова, обнаружил «Холод». Эльдарбиева телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на утечки называл «московским “помощником КРА”», которого связывают с секретарем Совбеза Чечни и двоюродным братом главы Чечни Рамзана Кадырова Ибрагимовым Турпалом-Али.

Baza утверждает, что сотрудники полиции «попытались» остановить черный мерседес с мигалками, на котором увезли мужчину, но он «ушел от преследования». Пресс-служба транспортной полиции заявила о начале проверки по факту похищения человека.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» обнаружил инстаграм мужчины, похожего на похищенного, и сообщил, что его зовут Арег Щепихин. В последние несколько дней он записывал видео с оскорблениями в адрес чеченцев, а также с призывами «после 12 ночи проклинать всех, кого вы слышите у себя в голове», «мысленно уничтожать евреев», «министров и президента запрограммировать на нацизм против мусульман и евреев».

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Друг детства Щепихина рассказал «Осторожно, новости», что в прошлом году начал замечать за ним «странное поведение». По словам источника, его знакомый однажды позвонил ему с просьбой о помощи, утверждая, что за ним «дистанционно следят какие-то наркоманы».

В своем инстаграме Щепихин опубликовал несколько совместных фотографий с российскими государственными деятелями. В подборку с названием “My team” он добавил селфи с замглавы кремлевской администрации Сергеем Кириенко, главой Сбера Германом Грефом, вице-премьером Татьяной Голиковой, представителем МИД Марией Захаровой, помощником Путина Владимиром Мединским и другими чиновниками.

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