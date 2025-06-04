В числе похитителей мужчины в центре Москвы оказался близкий к сенатору Делимханову силовик

Среди тех, кто накануне участвовал в похищении предпринимателя Арега Щепихина в центре Москвы у Ярославского вокзала, оказался близкий к сенатору Адаму Делимханову силовик из Чечни Висали Чурчаев, который часто сопровождал Делимханова в поездках за границу и ездил с ним в зону боевых действий в Украине. Об этом сообщает «Агентство».

По данным издания, на связь с Делимхановым также указывает одна из машин, в сопровождении которой ранее, как выяснил «Холод», появлялся «Мерседес» похитителей Щепихина. Автомобиль с номерами У007ЕТ177, владельцем которого числится Ислам Якубов, до 2023 года был зарегистрирован на жителя чеченского Усмана Умарходжиева. Это житель Джалки — родового села Делимханова.

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Кроме того, телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» опубликовал аудиозапись, как утверждается, с речью Делимханова по поводу похищения Щепихина. В ней говорится, что сенатор, узнав о том, что Щепихин собирается уехать из России, отправил «своих ребят» на вокзал, чтобы те «задержали преступника». «Пока забирали, пока ехали, ну целый геморрой создали. Я не представляю, как в этой стране преступника ловить», — говорит человек на записи.

Сам Щепихин также прокомментировал свое похищение — видеозапись опубликовал связанный с силовиками телеграм-канал Baza. В ней мужчина заявил, что чеченские силовики не имеют права действовать в Москве.

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«Меня, грубо говоря, похитили, вывезли за город. Сильно не пытали, больше допрашивали. Мне не нравилось, что хотели узнать адреса жены, родителей. Они интересовались, держу ли я какие-то связи или контакты с Украиной, связан ли я как-то с оппозицией. Они меня долгое время в соцсетях терроризировали, около года. И я все время терпел. Уже народ начал мне говорить, что «ты терпила». Мне неприятно стало. Ну я и чеченцев послал, и мусульман послал, и вот они на это среагировали», — рассказал Щепихин. Baza добавила, что мужчине якобы «уши прикладом пистолета ломали». На видеозаписи на его лице видны синяки.

В МВД сообщили о задержании шестерых человек, участвовавших в похищении Щепихина. Позже в ведомстве сообщили о начале проверки в отношении мужчины на экстремизм.