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Интернет и мемы

Самый популярный ютуб-блогер рассказал о необходимости одолжить деньги на свадьбу у своей матери

2 минуты чтения 18:29 3 июня

Блогер MrBeast (Джеймс Дональдсон), набравший более 400 миллионов подписчиков на YouTube, написал в соцсети X, что ему пришлось взять деньги у своей матери в долг, чтобы оплатить свою свадьбу, обратила внимание «Афиша».

Этим твитом блогер отреагировал на пост издания Dextero, в котором его назвали единственным миллиардером моложе 30 лет, который накопил свое состояние самостоятельно, а не унаследовал его. Пользователи твиттера в примечании к посту издания указали, что есть еще один человек, самостоятельно накопивший миллиард долларов — 28-летний гендиректор Scale AI Александр Ван.

Дональдсон объяснил, что считается миллиардером «на бумаге» из-за стоимости компаний, которыми он владеет, при этом у него лично остается «очень мало денег», потому что он реинвестирует свой доход. Он предполагает, что в этом году его команда потратит на создание контента около 250 миллионов долларов. «По иронии судьбы, я занимаю деньги у мамы, чтобы оплатить свою предстоящую свадьбу lol», — написал MrBeast.

Dextero со ссылкой на Celebrity Net Worth сообщает, состояние 27-летнего ютуб-блогера на май этого года оценивается в миллиард долларов, а его зарплата — в 50 миллионов долларов в месяц. 

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В феврале агентство Bloomberg сообщило, что блогер ведет переговоры об инвестициях с разными компаниями и предпринимателями, чтобы привлечь несколько сотен миллионов долларов на расширение своего бизнеса. По оценке агентства, в случае, если Дональдсону удастся привлечь инвестиции, стоимость его компании может дорасти до пяти миллиардов долларов. 

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