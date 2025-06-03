Самый популярный ютуб-блогер рассказал о необходимости одолжить деньги на свадьбу у своей матери

Блогер MrBeast (Джеймс Дональдсон), набравший более 400 миллионов подписчиков на YouTube, написал в соцсети X, что ему пришлось взять деньги у своей матери в долг, чтобы оплатить свою свадьбу, обратила внимание «Афиша».



Этим твитом блогер отреагировал на пост издания Dextero, в котором его назвали единственным миллиардером моложе 30 лет, который накопил свое состояние самостоятельно, а не унаследовал его. Пользователи твиттера в примечании к посту издания указали, что есть еще один человек, самостоятельно накопивший миллиард долларов — 28-летний гендиректор Scale AI Александр Ван.

I personally have very little money because I reinvest everything (I think this year we’ll spend around a quarter of a billion on content). Ironically i’m actually borrowing $ from my mom to pay for my upcoming wedding lol



But sure, on paper the businesses I own are worth a lot. — MrBeast (@MrBeast) June 2, 2025

Дональдсон объяснил, что считается миллиардером «на бумаге» из-за стоимости компаний, которыми он владеет, при этом у него лично остается «очень мало денег», потому что он реинвестирует свой доход. Он предполагает, что в этом году его команда потратит на создание контента около 250 миллионов долларов. «По иронии судьбы, я занимаю деньги у мамы, чтобы оплатить свою предстоящую свадьбу lol», — написал MrBeast.

Dextero со ссылкой на Celebrity Net Worth сообщает, состояние 27-летнего ютуб-блогера на май этого года оценивается в миллиард долларов, а его зарплата — в 50 миллионов долларов в месяц.

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В феврале агентство Bloomberg сообщило, что блогер ведет переговоры об инвестициях с разными компаниями и предпринимателями, чтобы привлечь несколько сотен миллионов долларов на расширение своего бизнеса. По оценке агентства, в случае, если Дональдсону удастся привлечь инвестиции, стоимость его компании может дорасти до пяти миллиардов долларов.