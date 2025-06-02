СМИ рассказали о плавающем на работу через Босфор мужчине

Британская газета The Times рассказала о жителе Стамбула Дженгизе Хане, который работает в оптовой торговле продуктами питания и часто добирается на работу без транспорта, вплавь, через Босфор.

Как пишет издание, Хан кладет все необходимые вещи в водонепроницаемый мешок и начинает примерно 30-минутный заплыв через Босфор, который служит континентальной границей между Европой и Азией, рано утром, чтобы снизить риск столкновения с проходящими по проливу судами.

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По данным The Times, у Хана есть плавательный клуб Sarayburnu Fatihleri, в котором состоит около 400 человек. Они устраивают заплывы по три-четыре раза в неделю. Некоторые участники клуба занимаются этим более 20 лет, а сам Хан — в течение восьми лет.

«В Турции 81 миллион человек, а в мире — миллиарды, но мы одни из немногих, кто может себе это позволить. Так я расслабляюсь. Когда я плаваю, все мысли исчезают, наступает полная тишина», — рассказал Хан.

Во время заплывов, которые участники клуба совершают вне зависимости от времени года и погоды, они ориентируются на турецкие флаги вдоль береговой линии, чтобы отслеживать направление ветра. По данным издания, однажды Хана пришлось спасать береговой охране, поскольку его затянуло в быстрое течение, созданное большим судном.

The Times отмечает, что такой способ передвижения не подходит для новичков в плавании, поскольку пловцам необходимо знать Босфор и его течения. Пролив считается одним из самых загруженных мировых водных путей, и пловцы регулярно сталкиваются с круизными лайнерами, нефтяными танкерами и грузовыми судами.

В то же время для менее опытных пловцов существует соревнование Bosphorus Cross-Continental Swim — это заплыв на почти 6,5 километров, который считается единственным легальным способом переплыть Босфор. При этом Хан рассказал, что он участвовал в заплыве, но его этот опыт не впечатлил.