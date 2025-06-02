EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

СМИ рассказали о плавающем на работу через Босфор мужчине

2 минуты чтения 16:56

Британская газета The Times рассказала о жителе Стамбула Дженгизе Хане, который работает в оптовой торговле продуктами питания и часто добирается на работу без транспорта, вплавь, через Босфор.

Как пишет издание, Хан кладет все необходимые вещи в водонепроницаемый мешок и начинает примерно 30-минутный заплыв через Босфор, который служит континентальной границей между Европой и Азией, рано утром, чтобы снизить риск столкновения с проходящими по проливу судами.

Я разочаровался в Европе и переехал в Японию
Я разочаровался в Европе и переехал в Японию
Я прожил два года в Барселоне и переехал в Токио. Здесь дешевле и безопаснее, а люди спокойнее, чем в Испании
Общество8 минут чтения

По данным The Times, у Хана есть плавательный клуб Sarayburnu Fatihleri, в котором состоит около 400 человек. Они устраивают заплывы по три-четыре раза в неделю. Некоторые участники клуба занимаются этим более 20 лет, а сам Хан — в течение восьми лет.

«В Турции 81 миллион человек, а в мире — миллиарды, но мы одни из немногих, кто может себе это позволить. Так я расслабляюсь. Когда я плаваю, все мысли исчезают, наступает полная тишина», — рассказал Хан.

Во время заплывов, которые участники клуба совершают вне зависимости от времени года и погоды, они ориентируются на турецкие флаги вдоль береговой линии, чтобы отслеживать направление ветра. По данным издания, однажды Хана пришлось спасать береговой охране, поскольку его затянуло в быстрое течение, созданное большим судном. 

The Times отмечает, что такой способ передвижения не подходит для новичков в плавании, поскольку пловцам необходимо знать Босфор и его течения. Пролив считается одним из самых загруженных мировых водных путей, и пловцы регулярно сталкиваются с круизными лайнерами, нефтяными танкерами и грузовыми судами. 

В то же время для менее опытных пловцов существует соревнование Bosphorus Cross-Continental Swim — это заплыв на почти 6,5 километров, который считается единственным легальным способом переплыть Босфор. При этом Хан рассказал, что он участвовал в заплыве, но его этот опыт не впечатлил.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я разочаровался в Европе и переехал в Японию
Общество
Я разочаровался в Европе и переехал в Японию
Я прожил два года в Барселоне и переехал в Токио. Здесь дешевле и безопаснее, а люди спокойнее, чем в Испании
00:01
Дочь больше 20 лет ждала, пока полиция раскроет смерть ее матери
Криминал
Дочь больше 20 лет ждала, пока полиция раскроет смерть ее матери
Оказалось, убийца был ближе, чем она думала
17:00 1 июня
Самая вымирающая страна в мире
Мир
Самая вымирающая страна в мире
Она платит деньги за рождение детей и страдает от традиционных ценностей. Россия может повторить этот опыт
00:01 1 июня
Древнерусский осколок на севере США
Мир
Древнерусский осколок на севере США
Им пришлось бежать из России ради сохранения своей культуры и традиций. Теперь они теряют их на Аляске
17:00 31 мая
Как Российская империя легализовала проституцию
Общество
Как Российская империя легализовала проституцию
Бордели платили налоги, а десятки тысяч женщин оставили без паспорта и поставили на учет. Вот как это было
00:01 31 мая
Журналистка легла в психиатрическую клинику ради репортажа
Мир
Журналистка легла в психиатрическую клинику ради репортажа
Это сделало ее настоящей звездой. Вот что она там увидела
16:00 30 мая
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования