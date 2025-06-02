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Общество

Канал об эмигрантах-«мудаках» отказался проверять публикуемые факты

2 минуты чтения 14:12

Анонимные авторы телеграм-канала «прошмандовцы русской эмиграции» добавили в пост о создании канала дисклеймер о том, что канал не несет ответственности за достоверность публикуемой в нем информации.

«Скрины и фотографии можно подделать, переписку можно удалить у двоих, мы не осинтеры и не детективы. Поэтому пруфы — необязательное условие для публикации. Вы сами решаете, верить или нет», — говорится в закрепленном сообщении. 

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Также в боте телеграм-канала «Холоду» ответили, что это не первый ресурс «с отзывами на плохих мужчин». В сообщении говорится, что в сети уже существуют закрытые чаты «с похожей миссией», однако в них трудно попасть. Авторы канала, по их утверждению, «оцифровывают сплетни из эмигрантской тусовки», о которых «не напишешь в твиттере».

«Читатели сами решают, верить или нет. Нам вообще нравится, что мы делаем такой перевертыш — в оригинальных мужских пабликах, естественно, никто ничего не фактчекал, и большинство записей выглядели как “поверьте мне, братья, Катя — шлюха та еще”. Мы тут выступаем рупором женской боли и ярости, это не журналистский проект с высокими целями», — сказано в ответе бота.

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Телеграм-канал появился 29 мая после публикации материала «Холода», в котором четыре девушки обвинили оппозиционного активиста Михаила Плетнева в сексуализированном насилии. Одна из пострадавших не достигла возраста согласия. При этом сам Плетнев не отрицал обвинения.

В канале начали анонимно публиковать имена и фотографии мужчин, обвиняя их в сексуализированном насилии, харрасменте, угрозах и обмане. Тогда авторы заявили, что сплетни — «единственная защита от мудаков» для женщин, которые «становятся уязвимее» в эмиграции.

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