После расследования о Плетневе в телеграме появился канал об эмигрантах-«мудаках»

Анонимные активисты создали телеграм-канал под названием «Прошмандовцы русской эмиграции», в котором начали публиковать имена и фотографии мужчин, обвиняя их в сексуализированном насилии, харрасменте, угрозах и обмане. Авторы пишут, что решили завести канал «на волне истории об активисте и насильнике Михаиле Плетневе». Речь идет об опубликованном 29 мая расследовании «Холода» о сексуализированном насилии со стороны Плетнева в отношении четырех девушек.

Авторы канала заявили, что такие «сплетни» — это «единственная защита от мудаков» для женщин в эмиграции, и призвали присылать им сообщения «в формате “имя-локация/что натворил/фотка/пруфы (если есть)”». Телеграм-канал был создан 29 мая, первый пост в нем появился сегодня, на момент публикации новости на него подписались более 1700 человек.

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Редакция «Холода» обратилась к авторам телеграм-канала с вопросами о том, как проверяется информация, которая поступает им от подписчиков. Они пообещали ответить на них позже.

В телеграм-боте канала пользователям предложили писать «отзывы на абьюзеров, насильников, обманщиков, манипуляторов и всех недостойных мужчин российской эмиграции от Латвии до Аргентины». В случае если подписчик пришлет доказательства, но захочет сохранить анонимность, авторы обещают не публиковать фотографии и переписки, а лишь добавить приписку, что верифицировали информацию.

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Администраторы также пишут, что планируют сделать свой канал «коллективной базой знаний об уебках российской эмиграции». Они уже опубликовали посты о пятерых россиянах из Грузии и стран Европы. К трем постам приложены скриншоты переписок, в двух других содержатся только имена мужчин и обвинения в их адрес.

Вчера «Холод» опубликовал текст об оппозиционном активисте Михаиле Плетневе, которого четыре девушки обвинили в сексуализированном насилии. Одной из пострадавших на момент полового контакта было 15 лет.