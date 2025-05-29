Активист Михаил Плетнев ответил на обвинения в изнасилованиях

Михаил Плетнев не отрицает, что он совершил сексуализированное насилие в отношении четырех девушек. Он также утверждает, что применял насилие неосознанно, считая, что девушки добровольно занимаются с ним сексом.

Ранее издание «Холод» рассказало истории нескольких девушек, которые обвинили Плетнева в насилии. Одна из них, не достигшая возраста согласия, сказала, что активист долгое время вел с ней «откровенную переписку», а потом напоил и изнасиловал. Другая заявила, что Плетнев вызвался проводить ее домой, когда она была пьяна, а позже она проснулась от его домогательств. Третья сказала, что активист принудил ее к оральному сексу, но она затрудняется назвать случившееся сексуализированным насилием. Еще одна девушка рассказала, что активист поехал с ней домой, когда она пьяна. Она не запомнила произошедшего и лишь позже узнала, что в ту ночь произошел половой акт.

«Он убеждал меня, что я единственная» Оппозиционного активиста Михаила Плетнева обвиняют в изнасилованиях. Одна из пострадавших не достигла возраста согласия Общество 18 минут чтения

Плетнев признал, что участница одной из этих историй — девушка, не достигшая возраста согласия. Он вел с ней откровенную переписку и говорил о сексуальных фантазиях. После этого, как говорит Плетнев, у них произошел «секс». Он признает, что в это время девушка была сильно пьяна.

Все девушки рассказали, что были сильно пьяны и не могли дать осознанного согласия на секс. По их словам, активист воспользовался их состоянием.

Михаил Плетнев — политический активист, бывший член партии «Яблоко», некоторое время работавший в штабе Максима Каца. Позже он также сотрудничал с изданием The Insider.