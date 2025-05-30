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Мир

Браки с детьми начали запрещать в Пакистане

2 минуты чтения 19:27 30 мая | Обновлено: 19:47 30 мая

Сенат Пакистана принял закон, запрещающий детские браки в столице страны Исламабаде. Президент подпишет документ в ближайшее время, пишет The Guardian. Правозащитники ожидают, что другие регионы страны вскоре присоединятся к этой инициативе.

Согласно новому закону, вступать в брак как девушки, так и юноши теперь могут только с 18 лет. За организацию детского брака родителям, религиозным деятелям и всем, кто причастен, грозит до семи лет тюрьмы. Сожительство взрослых с несовершеннолетними будет наказываться крупными штрафами, а сексуальные отношения с детьми, даже с их согласия, приравниваются к изнасилованию, отмечает издание.

Во время обсуждения законопроекта сенатор Насима Эхсан, выступившая в поддержку инициативы, призналась, что сама вышла замуж в 13 лет и испытала серьезные проблемы со здоровьем из-за ранней беременности. Она подчеркнула необходимость защиты прав детей и женщин в Пакистане.

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Ранее аналогичный закон действовал на территории только одной провинции Пакистана. По данным издания The Telegraph, исламские религиозные деятели обеспокоены его распространением, поскольку он, по их словам, противоречит исламским нормам.

Пакистан входит в число мировых лидеров по количеству детских браков. Исследования показывают, что около 29% пакистанских девушек вступают в брак до 18 лет, а еще четыре процента не достигают и 15 лет. Ранние браки часто приводят к тяжелым последствиям: девушки не получают образования, часто сталкиваются с домашним насилием и испытывают проблемы со здоровьем.

В прошлом году детские браки официально запретили в Колумбии. Правозащитные организации боролись за это 17 лет.

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