Франция и Испания введут новые ограничения на курение

Франция запретит курение во всех местах на открытом воздухе, где могут находиться дети. Об этом, как передает Би-би-си, заявила министр здравоохранения и семьи Катрин Вотрен.

Новые правила вступят в силу 1 июля, штраф за их нарушение составит 135 евро. Запрет на курение распространится на пляжи, парки, территории возле школ, автобусные остановки и спортивные площадки. Вотрен отметила, что «свобода курить должна заканчиваться там, где начинается свобода детей дышать свежим воздухом». При этом, по словам министра, запрет не коснется террас кафе и баров, а также не будет распространяться на электронные сигареты. Би-би-си напоминает, что курение в ресторанах и ночных клубах запрещено во Франции с 2008 года.

По данным Французского центра мониторинга наркотиков и наркомании, более 23% населения Франции курят ежедневно. Это самый низкий процент за всю историю наблюдений. С 2014 года этот показатель снизился более чем на пять процентных пунктов. Национальный комитет Франции по борьбе с курением утверждает, что ежегодно от болезней, связанных с табаком, умирает более 75 тысяч курильщиков.

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Новый закон о борьбе с курением готовят и в Испании, пишет El Pais. Издание отмечает, что Министерство здравоохранения страны собирается расширить свободные от табака зоны, включив в них террасы, автобусные остановки, служебные автомобили, университетские кампусы, школьные игровые площадки, спортивные сооружения, общественные бассейны и зоны отдыха на открытом воздухе.

Причем запрет, как ожидается, коснется не только обычных сигарет, но и нагреваемого табака, а также вейпов. «Я надеюсь, что мы не поддадимся лоббистам, которые оказывают значительное давление на принятие решения. Табачное лобби выполняет свою работу, а наша работа — защищать здоровье населения», — сказала министр здравоохранения Испании Моника Гарсия.

Она также добавила, что ограничения, которые собираются ввести в стране, поддерживает большинство граждан, включая курильщиков, а также они соответствуют рекомендациям Евросоюза.