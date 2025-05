Украинский пианист продолжил играть под российскими обстрелами и завирусился в сети

В соцсетях распространяется видео, на котором пианист из Одессы продолжает играть во время российской атаки на город. Фрагмент видео, на котором слышны взрывы и звуки автомобильной сигнализации, музыкант Святослав Старчевский опубликовал в своем инстаграм-аккаунте и сопроводил подписью That’s how great my life is («Вот такая замечательная у меня жизнь»).

Старчевский делится своим творчеством на платформах Instagram и TikTok под никнеймами @starchevsky.s и @dopamine_storm соответственно. В китайской соцсети у него около 50000 подписчиков, он регулярно устраивает музыкальные стримы для них. Оба аккаунта полностью посвящены музыке.

Кроме того, у Старчевского есть небольшой телеграм-канал, в котором, по его словам, самые близкие подписчики. Накануне он опубликовал в нем полную версию ставшего вирусным видео.

«Друзья, я хочу поделиться с вами, как с самыми близкими подписчиками, полной версией видео, которое стало невероятно популярным в интернете… Символично, что я играл свою любимую песню Linkin Park — Numb, когда произошла трагедия. Я благодарен всем, кто молился за меня и поддерживал меня — это было действительно очень тяжело, и, конечно же, мне было страшно. Невозможно привыкнуть к такому ужасу, даже спустя три года войны. Но я очень рад, что смог справиться со страхом и доиграть произведение до конца 🙏»

Уже после обстрела он начал играть «Mariage d’amour» — французскую композицию, написанную Полем де Сенневилем в 1978 году.

О чем с Путиным говорят «патриоты»? И почему он им никогда не ответит Политика 7 минут чтения

В сентябре прошлого года в сети обсуждалась история о том, как житель Харькова отказался покидать разбомбленный российскими ВС дом без своей собаки. Когда необходимо было эвакуировать мужчину с 12 этажа и спасатели спустили веревки, он сначала привязал к ним своего питомца. Спасти удалось обоих.