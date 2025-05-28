В США рассказали о созданном Трампом для Путина «золотом мосте»

Владимир Путин опасно близок к тому, чтобы «сжечь золотой мост к восстановлению отношений с США», который построил для него американский президент Дональд Трамп. Об этом представитель администрации Соединенных штатов, чье имя не называется, сообщил Politico.

Издание пишет, что накануне Трамп ясно дал понять, что его терпение на исходе, а Путин «играет с огнем», продолжая уклоняться от конструктивных переговоров по мирному урегулировании конфликта в Украине.



Источник Politico отметил, что Трамп разочарован безразличием Путина к предложенной ему перезагрузке отношений с США после завершения войны, но пока не решил, как действовать дальше. Так, глава Белого дома все еще не определился с тем, вводить ли против России новые санкции, которыми он грозил в случае отказа Москвы от перемирия. Исполнить эти угрозы американского президента осторожно подталкивают сторонники Украины в Конгрессе США.

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В то же время европейские союзники Киева, осознав, что Трамп действительно может выйти из переговоров, так и не наказав Россию за их срыв, срочно пытаются понять, как им дальше поддерживать Украину без американского участия.

Накануне Трамп выдал новую порцию угроз в адрес Путина. Американский президент написал, что если бы не он, то «с Россией уже давно случились бы очень плохие вещи». При этом 26 мая Трамп и вовсе заявил, что Путин «сошел с ума» и ведет Россию к «краху».

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«Сейчас я уже очень сильно сомневаюсь, что Трамп действительно введет новые санкции или примет другие серьезные меры в отношении России. У него было множество поводов это сделать, но он каждый раз уклонялся», — заявил спецпосланник Трампа по Украине во время его первого президентского срока Курт Волкер.

Как пишет Politico, соратники Трампа по Республиканской партии выражают готовность поддержать законопроект, разработанный в том числе с участием демократов, о введении «сокрушительных санкций» против России, который включает в себя 500% пошлины на импорт товаров, произведенных странами, поддерживающими торговые отношения с Россией. Несмотря на уверенность, что документ соберет необходимые голоса в Сенате, влиятельные республиканцы ждут «зеленого света» от Трампа и не решаются активно действовать без его одобрения.