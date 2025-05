Трамп назвал себя причиной нынешнего благополучия Путина и России

Президент США Дональд Трамп написал на своей странице в соцсети Truth Social пост о том, что Россия обязана ему своим текущим благополучием.

«Чего Владимир Путин не понимает, так это того, что если бы не я, с Россией уже давно случились бы очень плохие вещи — и я имею в виду ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ. Он играет с огнем!» — написал Трамп.

До этого Трамп заявил, что Путин «сошел с ума» и что президент США «не знает, что случилось [с Путиным]». Также Трамп пригрозил падением России в случае завоевания российской армией всей территории Украины.

«Ракеты и беспилотники сбрасываются на города Украины без всякой причины. Я всегда говорил, что ему нужна ВСЯ Украина, а не только ее часть, и, возможно, это оказывается правдой, но если он это сделает, это приведет к падению России!» — говорилось в посте Трампа. В нем же он раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что все его слова приводят к проблемам. Также Трамп в очередной раз заявил, что война в Украине не началась бы, если бы он был президентом.

Слова Трампа о сумасшедшем Путине его пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил «эмоциональной перегрузкой».

Кроме того, The Wall Street Journal стало известно о намерении Трампа ввести новые санкции против России на этой неделе. Газета писала о том, что президент США «абсолютно точно» задумался о введении ограничений. В то же время, по данным The New York Times, Трамп «ясно дал понять», что не будет вводить санкции.

На прошлой неделе СМИ также рассказали о том, что Трамп сообщил лидерам европейских стран о неготовности Путина подписывать мирное соглашение с Украиной. К такому выводу, вероятно, президент США пришел после телефонного разговора с Путиным, тогда как ранее он утверждал, что Путин напротив хочет мира.