Трамп назвал Путина ведущим Россию к краху сумасшедшим

Президент США Дональд Трамп назвал Владимира Путина сумасшедшим из-за недавних ударов, которые российские военные нанесли по украинским городам. Американский лидер обвинил его в желании захватить всю Украину и предупредил, что это приведет к краху России.

Так, отвечая на вопрос журналиста телеканала SkyNews Трамп заявил, что «не знает, что, черт возьми, случилось» с Путиным. «Мы посреди мирных переговоров, а он запускает ракеты по городам и убивает множество людей. Мне это совсем не нравится», — сказал американский президент, добавив, что он очень удивлен.

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Спустя несколько часов Трамп снова раскритиковал Путина, на этот раз в посте в принадлежащей ему соцсети Truth Social. «У меня всегда были хорошие отношения с Владимиром Путиным, но с ним что-то случилось. Он абсолютно СОШЕЛ С УМА! Его ракеты и дроны бьют по украинским городам без всякой причины», — говорилось в нем.

«Я всегда говорил, что Путин хочет захватить ВСЮ Украину, а не только ее часть. И, если он так и сделает, то это приведет к краху России!» — продолжил Трамп. При этом в том же посте глава Белого дома подверг критике и украинского президента Владимира Зеленского. «Зеленский не помогает своей стране, тем как он разговаривает. Все, что он говорит, создает проблемы, мне это не нравится, и ему лучше прекратить», — написал Трамп, не уточнив, какие именно заявления украинского лидера он имеет в виду.

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В ночь на 25 мая российские войска нанесли по украинским городам один из самых массированных ударов с начала войны. Как сообщалось, по нескольким украинским регионам было запущено 300 ударных дронов и 70 ракет. Власти Украины сообщали, что в результате российских ударов погибли 13 мирных жителей, включая троих детей, а еще более 50 получили ранения. Кроме того, сообщалось о повреждениях объектов инфраструктуры и жилых домов.