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Криминал

Известный блогер-женоненавистник угрожал своим жертвам из тюрьмы

2 минуты чтения 17:12 | Обновлено: 18:02

Известный женоненавистническими высказываниями и восхвалением маскулинного образа жизни британо-американский блогер Эндрю Тейт пытался запугать своих жертв и заставить их замолчать во время нахождения в румынской тюрьме. Об этом сообщает The Times со ссылкой на поданные против него иски.

Журналисты отмечают, что Тейта и его брата Тристана обвиняют в организации системы слежки и поиска компромата на людей, готовых выступить против них в суде. Они нанимали частных детективов и интернет-расследователей для сбора информации, а сам блогер координировал эту работу прямо из тюрьмы.

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«Продолжай! <…> Нам нужно, чтобы девочки плакали, расстраивались, злились», — так, согласно иску, говорил Тейт про действия против своих жертв во время телефонного звонка из тюрьмы. Примерно в то же время в сети начали распространяться компрометирующие видео про женщину, которые набирали тысячи просмотров. Ее имя в тексте обозначено как Джейн Доу, в британской юридической практике этот псевдоним используется, чтобы не раскрывать реальное имя участника судебного процесса.

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Тейта также обвиняют в том, что он нанимал людей, которые фотографировали дом родителей женщины, чтобы запугать их. Кроме того, он, предположительно, нанял блогера Сулеймана Ахмеда, подготовившего материал с ее «бывшим ухажером», который изнасиловал Доу в семнадцатилетнем возрасте. Этот человек, как утверждается, получил доступ к мобильному телефону женщины, а затем поделился найденной информацией с братьями Тейт. Адвокаты Доу отмечают, что возможной целью таких действий была попытка снизить доверие к ней при рассмотрении уголовного дела в Румынии.

Эндрю Тейт был арестован властями Румынии 29 декабря 2022 года по обвинению в торговле людьми с целью вовлечения их в сексуализированную эксплуатацию. В Великобритании братьев Тейт обвиняют в сексуализированном насилии и уклонении от уплаты налогов.

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