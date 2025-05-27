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Политика

Трамп обдумывает введение новых санкций против России на этой неделе

2 минуты чтения 08:18 | Обновлено: 08:20

Американская пресса, ссылаясь на источники, публикует противоречивые материалы о возможном введении новых санкций в отношении России. Так, по данным The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп обдумывает введение новых ограничений уже на этой неделе, а The New York Times утверждает, что он еще на прошлой «ясно дал понять», что не будет этого делать.

Сам Трамп 25 мая раскритиковал Владимира Путина, обвинив того в убийстве множества людей «без всякой причины», и заявил, что тот «сошел с ума». При этом президент США сообщил, что «абсолютно точно» рассматривает введение новых санкций против России. Позже в Кремле эти слова в адрес Путина объяснили «эмоциональной перегрузкой» главы Белого дома. 

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Как пишет WSJ, новые ограничения, вероятно, не будут касаться банковского сектора, а команда Трампа обсуждает другие возможные варианты. При этом собеседники издания говорят, что глава Белого дома также размышляет о выходе из переговорного процесса по урегулированию конфликта в Украине, если прогресса в нем не удастся добиться в самое ближайшее время.

«Президент Трамп ясно дал понять, что хочет заключить мирное соглашение путем переговоров. Президент Трамп также предусмотрительно оставил все варианты открытыми», — заявила по этому поводу пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

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В то же время, по данным NYT, Трамп еще 19 мая в разговоре с европейскими лидерами «ясно дал понять», что отказывается от дальнейшего участия в попытках добиться мира в Украине и не будет вводить новых санкций против России. 

«Фактически он сказал: “Я выхожу” [из процесса урегулирования]», — сообщил один из источников издания, напомнив, что ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс предупреждал, что США «более чем готовы уйти».

С момента своего вступления в должность Трамп неоднократно угрожал, как введением новых санкций против России, так и отказом США от дальнейших усилий по урегулированию в Украине, требуя от Москвы немедленного соглашения на прекращение огня, но так и не осуществил ни одну из этих угроз.

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