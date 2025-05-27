Родные 16-летней студентки из Казахстана узнали о ее групповом изнасиловании из видео

В Караганде в феврале этого года пять человек, чьи имена не называются, изнасиловали 16-летнюю студентку местного колледжа и сняли произошедшее на видео. Родители девушки узнали о случившемся, когда к ним попала видеозапись, рассказал изданию Orda отец студентки.

По словам мужчины, он вместе с супругой был в отъезде, когда подруга их дочери пригласила девушку на вечеринку в ночной клуб. Студентка рассказала родителям, что она плохо помнит ту ночь. После ночного клуба она очнулась в чужой квартире, где находились пятеро парней и ее подруга.

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«Дочь была в шоке и ничего нам не рассказывала. Но мы видели, что она с того дня стала странной: не улыбается, молчит, нервничает. Только 25 февраля мы узнали о произошедшем от родственников, к которым попало видео с моей дочерью! Там пятеро парней делали с ней все, что хотели. Она была без сознания и даже не могла сопротивляться. Оказалось, что ее не только насиловали, но и снимали это. А потом распространили среди сверстников», — рассказал отец девушки.

Родители предполагают, что в клубе их дочери что-то подсыпали в коктейль. Когда студентка пришла в себя, ее подруга отказалась выпускать девушку из квартиры. По словам студентки, над ней издевались в течение нескольких часов, заставляли пить неизвестные таблетки и угрожали отправить видео с изнасилованием ее родителям.

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«Один из насильников сказал ей, что у него есть родственники в прокуратуре и КНБ (Комитет национальной безопасности — Прим. «Холода»). И даже если его задержат, то всего на пару месяцев, поэтому жаловаться бесполезно. Мы хотим, чтобы эту версию проверили в полиции», — добавил отец студентки.

По его данным, в ходе расследования были задержаны и арестованы трое подозреваемых, тогда как два человека находятся на свободе. В полиции заявили, что в их отношении ведутся следственные действия. По данным Tengri News, фигуранты могут быть несовершеннолетними. Подруга студентки имеет статус свидетеля, однако отец девушки настаивает на том, что она должна фигурировать в деле как соучастница. Он добавил, что у семьи нет намерения отомстить за произошедшее, однако родители студентки требуют объективного рассмотрения дела.