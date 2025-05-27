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Криминал

Посетитель Московского зоопарка попытался отравить животных

2 минуты чтения 22:22

Посетитель Московского зоопарка, чья личность пока не установлена, попытался отравить таблетками рысей и леопарда. Об этом сообщила в своем телеграм-канале гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

«В ходе планового осмотра вольеров с рысями и леопардом Мизером были обнаружены разбросанные таблетки неизвестного происхождения. Камеры видеонаблюдения четко зафиксировали момент, когда неизвестный преступник бросал их через ограждения», — говорится в посте Акуловой.

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Она назвала случившееся «хладнокровным покушением на жизнь животных» и сообщила, что зоопарк начал внутреннее расследование инцидента. О произошедшем сообщили правоохранителям «для возбуждения уголовного дела», отметила Акулова.

В своем телеграм-канале гендиректор зоопарка также опубликовала несколько фото и видео, на которых запечатлен предполагаемый отравитель. Акулова добавила, что в зоопарке начали проверку всех вольеров на предмет нахождения в них таблеток, а также экспертизу по определению их состава.

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«Некоторые препараты, даже в малых дозах, смертельно опасны для животных, и если бы сотрудники вовремя не обнаружили угрозу, последствия могли быть необратимыми. Все животные будут дополнительно обследованы, а безопасность на территории усилена», — написала Акулова.

Ранее в Московском зоопарке погиб сотрудник после нападения на него ядовитой змеи, когда он вошел в террариум. Тогда сообщалось, что на место вызвали скорую помощь, однако мужчина умер через пять минут после укуса из-за анафилактического шока, а приехавшие врачи констатировали его смерть.

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