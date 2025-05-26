СМИ: российский инженер передал Украине данные о новом способе управления дронами

В российском дроне, атаковавшем Украину, нашли записку с описанием новой схемы управления беспилотниками, которую начали использовать российские военные. В ней утверждалось, что дроны управляются в реальном времени с помощью мессенджера Telegram. Об этом пишет The Economist, ссылаясь на неназванных украинских военных инженеров, занимающихся исследованием сбитых российских беспилотников.

По их словам, недавно в корпусе одного из российских беспилотников была обнаружена записка, оставленная, вероятно, сочувствующим Украине российским инженером. В ней говорилось, что данные о местоположении беспилотника и видеосигнал с него российские военные получают с помощью специальных ботов в телеграме.

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Эта информация подтверждается данными самих украинцев о том, что российские дроны больше не используют в полете сигналы GPS, что делает их гораздо более устойчивыми к методам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Вместо этого дроны управляются искусственным интеллектом, а для связи используют украинские мобильные сети.

Как пишет издание, новые схемы управления российскими дронами не только уменьшили их уязвимость для РЭБ, но и сделали их более трудной целью для традиционных ПВО. Так, в начале войны охотой на ударные беспилотники «Шахед» занимались мобильные группы, вооруженные переносными зенитно-ракетными комплексами и пулеметами. При этом до недавних пор они были весьма эффективны, благодаря чему даже во время относительно массовых налетов российских дронов украинским зенитчикам удавалось сбить от 90% до 100% атакующих беспилотников.

Теперь же, как рассказал украинский полковник ПВО Денис Смажный, российские ударные БПЛА начали активно маневрировать. Так, первую часть маршрута до цели они преодолевают на малых высотах, чтобы избежать обнаружения радарами, а на подлете к цели дроны резко набирают высоту до 2000-2500 метров, что делает их неуязвимыми для стрелкового вооружения, а затем пикируют на цель.

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По словам Смажного, это заставляет украинскую армию все больше использовать для борьбы с российскими беспилотниками боевые вертолеты и истребители. Он отметил, что ВСУ по-прежнему удается сбивать 95% атакующих российских дронов, но признался, что оставшиеся 5% преодолевают противовоздушную оборону и наносят серьезный урон.

В ночь на 25 мая российские войска нанесли один из самых масштабных ракетно-дроновых ударов по украинским городам с начала войны. По данным украинских властей, по нескольким регионам страны было выпущено около 300 ударных беспилотников и 70 ракет. В результате атаки, как сообщалось, погибли по меньшей мере 13 мирных жителей, среди них — трое детей, более 50 человек получили ранения. Также сообщалось о разрушениях жилых домов и объектов инфраструктуры.