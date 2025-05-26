СМИ: российские силовики устроили перестрелку в Беларуси 

Беларусская милиция сообщила, что задержала россиянина, подозреваемого в убийстве другого гражданина России, тело которого сегодня утром было найдено на трассе «Орша-Витебск», обратила внимание «Медиазона. Беларусь». По данным «Оршанского регионального портала», оба мужчины были сотрудниками МВД России, которые устроили перестрелку с использованием травматических пистолетов.

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Тело 45-летнего россиянина и белая Lada без номеров были обнаружены на трассе около поселка Высокое Оршанского района сегодня около 8:30, сообщило МВД Беларуси. Там же силовики нашли пистолет. Позднее милиционеры задержали 41-летнего гражданина России, которого они подозревают в убийстве.

Источники «Оршанского регионального портала» сообщили, что один мужчина был майором российской полиции, а второй — подполковником. По информации издания, российские силовики утром приехали на перекресток, и там между ними «внезапно» начался конфликт, во время которого оба мужчины достали травматические пистолеты и начали стрелять друг в друга.

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Следственный комитет Беларуси «решает вопрос о возбуждении уголовного дела», сообщает пресс-служба МВД. Милиция не уточнила причины конфликта и род профессию его участников.

Через территорию Беларуси с 23 по 25 мая Россия и Украина в три этапа обменялись военнопленным в формате «1000 на 1000». В пятницу ТАСС сообщил об обмене 270 и военных и 120 гражданских лиц с каждой стороны. В субботу стороны передали друг другу по 307 военнослужащих. В ходе третьего этапа произошел обмен 303 военных с каждой стороны. Страны договорились об этом в ходе первых за три года прямых переговоров, которые прошли в Стамбуле 16 мая.