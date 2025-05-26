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Мир

Пятеро лыжников найдены мертвыми недалеко от роскошного курорта в горах Швейцарии

2 минуты чтения 13:58

В Швейцарии недалеко от роскошного горного курорта Церматт нашли тела пятерых лыжников, пропавших ранее при подъеме на гору Римпфишхорн. Как пишет Guardian со ссылкой на местную полицию, трагедия произошла в районе ледника Адлер, на высоте около 4000 метров.

Операция по поиску лыжников началась в минувшую субботу после того, как группа альпинистов недалеко от вершины нашла брошенные лыжи и сообщила об этом властям. На место отправили вертолет, принадлежащий авиационной компании Air Zermatt.

В результате спасатели обнаружили три тела на конусе лавины — участке, где скопились снег и обломки, сошедшие в результате снежного обвала. Двое других лыжников были найдены немного выше по склону. Личности погибших в настоящее время устанавливаются, расследование причин трагедии продолжается.

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Незадолго до обнаружения тел спасатели Air Zermatt также проводили еще одну сложную операцию в соседнем районе. Из-за сильного ветра и плотного тумана двое альпинистов оказались заблокированы на горе Фишерхернер. Первая попытка эвакуации не увенчалась успехом, и только спустя шесть часов удалось завершить спасательную операцию.

Оба эти инцидента произошли спустя четыре недели после обильных снегопадов, вызвавших лавины, которые, в свою очередь, привели к закрытию дорог на курорте. Церматт знаменит видами на гору Маттерхорн, которую называют «самой фотогеничную в мире», и пользуется популярностью у туристов со всего мира. 

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