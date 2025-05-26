НАСА впервые показало «полярное сияние» на Марсе

Американское космическое агентство NASA опубликовало фотографию сияния на марсианском небе, которое произошло в марте прошлого года. Это первое сияние в видимом человеческому глазу спектре, ранее ученым удавалось наблюдать это явление только в ультрафиолетовом диапазоне.

Первое видимое изображение зеленого сияния на Марсе (слева), полученное марсоходом NASA Perseverance. Сравнительное изображение (справа) показывает ночное небо без сияния, но с марсианским спутником Деймосом.

NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS/SSI

«Это захватывающее открытие открывает новые возможности для исследования сияний и подтверждает, что они могут быть видны будущим астронавтам на поверхности Марса», — сказала Элис Кнутсен, научный сотрудник-постдокторант Университета Осло в Норвегии.

На Марсе нет магнитного поля, поэтому сияния там отличаются от земных полярных сияний, объяснили в НАСА. Один из типов марсианского сияния может быть вызван потоком солнечных энергетических частиц (СКЛ), который создает свечение при взаимодействии с атмосферой планеты.

Сияния, вызванные СКЛ, были обнаружены во время миссии NASA MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN) в 2014 году. Орбитальный аппарат тогда смог зафиксировать это явление только в ультрафиолетовом свете, а в видимом спектре оно никогда не наблюдалось.

Монстры Labubu свели с ума весь мир Россияне тратят на них миллионы рублей. Что это такое и откуда они взялись? Интернет и мемы 9 минут чтения

Команда исследователей под руководством Кнутсен предположила, что СКЛ-свечение можно будет наблюдать с поверхности Марса в видимом спектре в текущий период наибольшей солнечной активности. 15 марта прошлого года ученые получили сообщение о крупном корональном выбросе массы на Солнце и предупредили научные группы марсохода Perseverance и орбитального аппарата MAVEN о солнечном шторме, способном вызвать видимое свечение.

Через несколько дней марсоход Perseverance смог сфотографировать почти однородное зеленое свечение по всему марсианскому небу. Одновременно орбитальный аппарат подтвердил, что сияние было вызвано именно солнечными энергетическими частицами.