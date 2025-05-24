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Мир

Телеведущая проработала несколько часов в эфире после начала родов

2 минуты чтения 00:54

Беременная американская телеведущая Оливия Джекит из штата Нью-Йорк, работающая в местном филиале CBS WRGB, рассказала в прямом эфире, что у нее отошли воды, когда она готовилась к утреннему выпуску новостей. Об этом сообщает NBC News.

Отмечается, что ведущая решила остаться на работе вместо того, чтобы поехать в больницу. Соведущая Джекит Джулия Данн добавила в эфире, что у женщины схватки появлялись с интервалом в две минуты. «Я счастлива быть здесь, и я останусь за столом так долго, как смогу», — заявила Джекит.

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Данн также выложила видео на своей странице в фейсбуке, в котором Джекит рассказала, что воды у нее отошли в туалете студии. Когда Данн задала ей вопрос, почему женщина все еще находится в редакции, та ответила, что она «сможет выдержать трехчасовое шоу».

Коллеги Джекит также на протяжении эфира поздравляли ее с грядущим рождением ребенка. К примеру, в нижней части эфира в какой-то момент появились заголовки «Присмотр за ребенком» и «Вот и родился малыш Пи, удачи, Оливия». Сам ведущая тоже многократно упоминала своего ребенка во время эфира. «Если мой ребенок родится сегодня, Крейг, какая погода?» — спросила Джекит, обращаясь к ведущему прогноза погоды.

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Директор отдела новостей Стоун Гриссом добавил, что телеканал «не может быть более рад» за свою ведущую. «От объявления о беременности в прямом эфире в начале этого года до пробега полумарафона во время беременности — Оливия преодолевала каждый этап этого пути с изяществом и мужеством. Сегодняшний день не стал исключением», — отметил Гриссом.

В конце программы Данн отметила, что ее соведущая провела в эфире три часа со схватками. «Я бы лучше была на работе, чем в больнице», — ответила ей Джекит. Ее мать также заявила, что такое поведение свойственно женщине.

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