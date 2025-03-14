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Общество

СМИ: Россия начала восстанавливать «Северные потоки»

13:54 14.03.2025

Россия могла начать подготовку к восстановлению труб газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», поврежденных в результате диверсии в сентябре 2022 года. О трех признаках подготовки к работам рассказали «Важные истории» со ссылкой на источник, близкий к руководству «Газпрома».

Собеседник «Важных историй» сообщил, что российская компания «Трубопроводные покрытия и технологии» начала активно выкупать патенты на технические решения, которые использовались при подготовке труб для «Северных потоков». Источник объяснил, что раньше патенты были оформлены на разных специалистов, и компания не хочет им платить в случае большого заказа. Во время строительства газопроводов эта фирма занималась бетонированием труб для укладки на морское дно.

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Вторым признаком источник издания назвал активность Ассоциации производителей труб. По его словам, участники последних собраний организации обсуждали трубы, предназначенные для прокладки по морскому дну. И источник издания, и эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин сходятся во мнении, что сейчас у «Газпрома» нет ни одного проекта, где это было бы необходимо.

Также швейцарская дочерняя компания «Газпрома» Nord Stream 2 AG получила от энергетического агентства Дании разрешение на проведение работ по консервации «Северного потока — 2». По данным «Важных историй», эти работы могут облегчить будущее восстановление газопровода.

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На прошлой неделе немецкий таблоид Bild сообщил, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Ричард Гренелл проводит в Швейцарии тайные переговоры о запуске «Северного потока — 2». Сам чиновник отрицает свое участие в переговорах.

В ночь на 26 сентября 2022 года обе нитки «Северного потока» и одна из двух труб «Северного потока — 2» были взорваны в районе датского острова Борнхольм.

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