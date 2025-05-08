СМИ: США ведут переговоры о возвращении российского газа в Европу

США и Россия обсуждают возможность наращивания объемов поставок российского газа в страны Европы, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на восемь анонимных источников.

По их данным, стороны рассматривают несколько сценариев, при которых страны ЕС снова начнут увеличивать свою зависимость от газа из России. В США такое решение якобы поддерживают из-за того, что возвращение контрактов на поставки газа укрепит будущее мирное соглашение по конфликту в Украине. Россия же готова к немедленному возобновлению поставок, а «Газпром» согласен предоставить значительные скидки, отмечают журналисты.

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В ЕС, как утверждает Reuters, могут быть заинтересованные в возобновлении поставок российского газа компании, однако политические структуры объединения выступают против такого решения. Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что считает ошибкой возможное решение о возвращении на европейский рынок газа и нефти из России. «Россия снова и снова доказывает, что она не является надежным поставщиком», — заявила дипломат на заседании Европарламента 7 мая.

При этом некоторые страны ЕС продолжают закупать российский газ в виде СПГ, а также через «Турецкий поток». В числе таких государств Reuters называет Бельгию, Венгрию, Испанию, Нидерланды, Словакию и Францию. При этом уровень зависимости Евросоюза от российского газа снизился с 40% до 19%.

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Обсуждаемый с США механизм возможного увеличения поставок российского газа может включать в себя несколько решений. Среди них журналисты называют передачу контроля над инфраструктурой поставок газа новому владельцу, приобретение американскими инвесторами долей в трубопроводе «Северный поток», инфраструктуре на территории Украины или в самом «Газпроме». Reuters также утверждает, что во время переговоров обсуждался и вариант, при котором покупатели из США будут перепродавать европейским странам российский газ, чтобы снизить вероятность возникновения политических противоречий.

6 мая Еврокомиссия выпустила дорожную карту по полному устранению зависимости стран ЕС от поставок российских энергоносителей. В ее тексте утверждается, что страны Европы полностью откажутся от газа из России к концу 2027 года, постепенно перестанут заключать новые контракты на его поставку уже к концу 2025 года.