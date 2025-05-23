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Криминал

Арестована заказавшая убийство своей дочери россиянка

2 минуты чтения 22:36

В Челябинской области задержали, а затем отправили под арест на два месяца местную жительницу, которая пыталась подговорить своего знакомого убить 12-летнюю дочь. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Челябинской области.

Следователи выяснили, что женщина, чье имя не называется, попыталась организовать «убийство по найму». За него она предложила своему знакомому 100 тысяч рублей. В пресс-релизе СК сказано, что женщине не удалось осуществить задуманное, поскольку ее знакомый обратился к правоохранителям.

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Телеграм-канал Shot пишет, что действия россиянки были обусловлены ее усталостью от плохого поведения дочери. Женщина хотела, чтобы ее знакомый утопил девочку в местной реке Большая Караганка.

Позже телеграм-канал сообщил, что в момент, когда женщина пыталась договориться со знакомым, ее дочь находилась в соседней комнате и слышала их разговор. После россиянка выпроводила ее из дома вместе с мужчиной. «Когда те шли по дороге, школьница очень боялась и переживала. Но мужчина все рассказал ей и пообещал защитить», — пишет Shot.

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В прокуратуре Челябинской области добавили, что женщина неоднократно привлекалась к ответственности по административной статье о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. У нее есть еще два несовершеннолетних ребенка 2008 и 2019 года рождения. Сообщается, что семья состояла на учете в органах социальной защиты.

Сейчас детей россиянки изъяли из семьи и поместили в соцучреждение. На женщину завели уголовное дело по статье о подстрекательстве к совершению убийства малолетнего из корыстных побуждений (ч. 4 ст. 33, п. «в,з» ч. 2 ст. 105 УК). В случае признания виновной россиянке может грозить до 15 лет лишения свободы.

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