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Криминал

Учитель спровоцировала травлю мальчика одноклассниками и проигнорировала его избиение

2 минуты чтения 18:22

Учитель начальных классов одной из школ города Артем в Приморском крае спровоцировала избиение ребенка одноклассниками и бездействовала во время него после того, как сама сделала мальчику замечание. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление прокуратуры.

Инцидент произошел 24 апреля и был записан на камеру, запись распространилась в соцсетях. После окончания конфликта ученики обняли учителя, которая наблюдала за избиением, не пытаясь его остановить. Прокуратура отчиталась об увольнении педагога, вынесении представления в адрес главы города и пообещала провести полную проверку.

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На записи видно, как сидящего за одной из парт мальчика толкают и по очереди бьют одноклассники, ребенок во время этого пытается закрыть руками голову. Прокуратура сообщает, что инцидент произошел из-за «ненадлежащего» обращения по отношению к ребенку со стороны учителя, а причиной избиения стали высказанные ей замечания.

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Телеграм-канал Baza сообщает, что ребенка избили еще раз, на улице уже после окончания занятий. Baza утверждает, что конфликт между мальчиком и учителем возник после того, как он пожаловался на педагога родителям. Мама ребенка якобы сходила к директору школы, что не понравилось учителю, которая решила отругать мальчика при всем классе.

Инцидент, по данным Baza, произошел также потому, что учитель была уверена в том, что установленные в классе камеры не работают.

Ранее СМИ сообщали об увольнении учителя из Перми, которая оскорбляла школьников, заклеивала им рты скотчем, связывала руки за спиной и протаскивала за запястья по школьным коридорам. Родители жаловались на ее поведение с 2021 года, о принятых мерах стало известно только в феврале 2025 года.

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