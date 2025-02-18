Школьную учительницу уволили за заклеивание ртов детям

Администрация школы №114 в Перми уволила учительницу Василису Чистову, которая оскорбляла учеников и издевалась над ними, сообщает телеграм-канал «Говорит НеМосква». Чистова заклеивала им рот скотчем, связывала руки за спиной и протаскивала за запястья по школьным коридорам.

Впервые ее увольнения родители и активисты из числа учителей попытались добиться еще в 2021 году — тогда стало известно о том, что учительница начальных классов издевается над своими учениками. Как сообщает издание «Региональный аспект», Чистова заклеивала рот одному из младшеклассников, другому — связала руки за спиной. Также родители подтверждали жалобы своих детей на постоянное запугивание.

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С поведением Чистовой пытались бороться и другие учителя — работавшая в той же школе учительница русского языка Александра Путина инициировала проведение конфликтных комиссий с участием администрации и родителей, чтобы привлечь свою коллегу к ответственности. Однако попытка защитить права детей закончилась для самой Путиной вынужденным увольнением.

Жалобы в прокуратуру, полицию и департамент образования тогда не привели к уходу Чистовой. Родители утверждали, что от наказания ее защищала мать Валентина Федотова — директор той же школы. Несогласные пермяки переводили своих детей в другие школы, сама учительница продолжила работать, а директор лишь получила выговор.

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17 февраля руководитель общественной организации «За права многодетных Пермского края» Людмила Ёлтышева на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила, что Василису Чистову уволили из школы. Однако, как утверждает Ёлтышева, Валентина Федотова сохранила свой пост директора и «вполне может взять свою дочь обратно в школу, как только всё уляжется». Ёлтышева пообещала продолжить «борьбу».

При этом «Говорит НеМосква» утверждает, что Ёлтышева упомянула также, что Чистову «уволили не по статье». В оригинальном посте правозащитницы «ВКонтакте» на данный момент таких слов нет.