Секретарь Совбеза и бывший министр обороны Сергей Шойгу утверждает, что испытывает «холод и одиночество» наверху карьерной лестницы. Об этом он рассказал в документальном фильме «Шойгу 70. Правила жизни», который показали в эфире телеканала «Россия-24», пишет РБК.

В фильме, приуроченном к его 70-летию, Шойгу рассказал, что последние пять лет были для него непростыми. По его словам, за это время он стал лучше осознавать «гигантский груз ответственности», который лежит на плечах руководителей «любого ранга». Чем выше человек поднимается по служебной лестнице, тем «отчетливее он ощущает одиночество», утверждает секретарь Совбеза.

«Там очень холодно и очень одиноко, поверьте мне, потому что ты принимаешь решение, отвечаешь за это решение, и тебе ссылаться не на кого. Если это выполнено плохо и сделано плохо, естественно, ты принимаешь не только ответственность, но и ту вину», — сказал он.

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На пост секретаря Совета безопасности России Шойгу назначили 12 мая 2024 года. На этой должности он сменил Николая Патрушева.

До этого в течение 12 лет Шойгу возглавлял Министерство обороны. После его отставки анонимные источники Bloomberg сообщали, что Владимир Путин «окончательно потерял терпение» из-за неспособности министерства эффективно вести войну «на фоне повальной коррупции», несмотря на «теплые личные отношения» с Шойгу.

В конце апреля Шойгу пригрозил Западу третьей мировой войной, комментируя инициативы о вводе миротворческого контингента в Украину. По его словам, такие предложения якобы прикрываются словами о мире, но на деле преследуют цель установить контроль над территорией и ресурсами страны.

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В начале мая Шойгу обвинил НАТО и ЕС в подготовке к войне с Россией. Он считает, что в обоих блоках реализуются программы, нацеленные на подготовку к прямому военному конфликту. Шойгу тогда заявил, что европейские элиты, «подстрекаемые и опекаемые Лондоном и Парижем», все чаще выступают с заявлениями о необходимости стратегического поражения России.

Кроме того, Шойгу утверждает, что западные спецслужбы ведут «широкомасштабную подрывную работу» против России. Он также уверен, что цель западных санкций в отношении России — спровоцировать рост протестных настроений на фоне ухудшения качества жизни в стране.



