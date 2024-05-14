СМИ назвали причину отставки Шойгу

Издание Bloomberg со ссылкой на анонимные источники рассказало о причинах, по которым Владимир Путин сменил министра обороны и назначил главой ведомства Андрея Белоусова.

По словам трех анонимных источников агентства, Путин «окончательно потерял терпение по отношению к способности Министерства обороны вести войну на фоне повальной коррупции», несмотря на «теплые личные отношения» с экс-министром обороны Сергеем Шойгу.

Шойгу перевели на пост секретаря Совета безопасности. При этом Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что считает неуместным называть назначение понижением в должности.

Как утверждает близкий к Кремлю источник Bloomberg, Путин лично выбрал Белоусова, «поскольку войну нужно вести с хладнокровием». Еще одной причиной назначения нового министра агентство называет мятеж наемников ЧВК «Вагнер» летом прошлого года.

По словам источников Bloomberg, Белоусов был «ошеломлен» предложением Путина. «Тем не менее, он согласился без колебаний, поскольку воспринимает Путина не просто как президента, а как фигуру мирового масштаба, которая меняет ход мировой истории», — пишет агентство.

Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов считает, что Белоусова назначили министром обороны, чтобы «улучшить ситуацию, которую не смог исправить Шойгу» и обеспечить армию всем необходимым в ходе войны в Украине. В то же время Пухов отметил, что Белоусов известен «как разработчик политики, а не как практический руководитель или исполнитель стратегии».

Владислав Иноземцев, директор Центра исследований постиндустриального общества, считает, что выбор Белоусова означает, что война стала фактом повседневной жизни в России. «Задача Белоусова — увеличить армию, не разрушая экономику», — добавил Иноземцев.

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