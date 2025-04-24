Шойгу пригрозил Западу третьей мировой войной

Ввод иностранных войск на «исторические территории России» может привести к прямому военному конфликту России и стран-членов НАТО, который, в свою очередь, чреват началом третьей мировой войны. Об этом в интервью ТАСС заявил секретарь российского Совбеза, бывший министр обороны Сергей Шойгу.

Таким образом он прокомментировал звучащие на Западе предложения о вводе в Украину миротворческого контингента для контроля соблюдения будущего соглашения о прекращении огня. Шойгу отметил, что «здравомыслящие политики в Европе» понимают риски такого решения.

При этом он утверждает, что сторонники такой инициативы используют слово «миротворцы», чтобы скрыть свои истинные намерения, а именно получение «контроля над территорией Украины и ее ресурсами». «Правильнее было бы называть такой контингент интервентами или оккупантами», — резюмировал Шойгу.

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Он напомнил, что Россия выступала против присутствия в Украине иностранных войск, а российское вторжение туда в феврале 2022 года началось «во многом из-за этой угрозы — разворачивания на Украине, на нашей исторической территории, военной инфраструктуры НАТО».

Секретарь Совбеза также заявил, что еще до начала боевых действий Великобритания якобы строила в Очакове Николаевской области Украины военно-морскую базу. Там, по его словам, проходили тренировки морского спецназа украинских военно-морских сил, а также готовились операции против России.

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Шойгу также напомнил, что согласно обновленной ядерной доктрине страны, Россия оставляет за собой право на применение ядерного оружия в случае «агрессии» против нее или Беларуси.

В январе Великобритания и Украина заключили договор о столетнем сотрудничестве. Кроме положений о культурном и экономическом взаимодействии, а также военной поддержке Киева Лондоном, в нем есть тайный пункт, рассказал позже украинский президент Владимир Зеленский. В свою очередь, в опубликованной британскими властями декларации говорилось, что Лондон рассмотрит возможность развертывания своих военных баз в Украине.