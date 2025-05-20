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Политика

СМИ: США отправили России список для обмена заключенными

3 минуты чтения 20:17 | Обновлено: 20:20

Анонимный источник, близкий к Кремлю, рассказал Reuters, что США передали Москве список своих граждан, которые были осуждены и находятся в заключении в России. По его данным, Вашингтон добивается их освобождения в рамках обмена, о котором Владимир Путин и Дональд Трамп говорили в ходе телефонной беседы накануне.

В список вошли девять человек. При этом пока неизвестно, кого могут отпустить в обмен на американских заключенных. По данным Reuters, в список США вошли:

— Стивен Хаббард, приговоренный осенью прошлого года к шести годам и 10 месяцам заключения за участие в украинской территориальной обороне. В феврале стало известно, что 73-летнего американца пытали в российской колонии, а украинский военный, побывавший в российском плену, рассказал, что в заключении Хаббард страдал от проблем с почками, желудком и ректальным трактом.

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— Роберт Гилман, осужденный по статье о применении насилия к полицейскому. В 2022 году его приговорили к четырем с половиной годам заключения, однако в 2023 году суд смягчил приговор до трех с половиной лет. Ранее Гилман служил в морской пехоте США. Летом прошлого года он также рассказал об издевательствах со стороны сотрудников колонии и вероятной попытке отравления.

— Гордон Блэк, приговоренный к почти четырем годам колонии общего режима за кражу 10 тысяч рублей у своей девушки, россиянки Александры Ващук. Reuters пишет, что Блэк — действующий сержант ВС США, его задержали в мае 2024 года на Дальнем Востоке. В апреле ему сократили срок до трех лет и двух месяцев.

— Джозеф Шнайдер, приговоренный судом Калининградской области к шести годам лишения свободы за похищение своего сына после того, как он попытался покинуть Россию с четырехлетним ребенком без разрешения матери мальчика. Сообщалось, что Шнайдера задержали недалеко от польской границы, когда он попытался пересечь ее через лесное болото.

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— Джозеф Тейтер, которого в августе прошлого года обвинили в оскорблении персонала московского отеля. Ему назначили 15 суток ареста по статье о мелком хулиганстве. Позже стало известно, что Тейтер стал фигурантом уголовного дела о нападении на сотрудника полиции. В апреле его отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

— Майкл Трэвис Лик, музыкант и бывший десантник США, которого в июле прошлого года приговорили к 13 годам тюремного заключения по делу о контрабанде наркотиков.

— Роберт Вудлэнд, арестованный в январе прошлого года за торговлю наркотиками. Reuters пишет, что он родился в России, но в детстве его усыновили приемные родители из США. После возвращения в страну Вудлэнд работал учителем английского языка. В июле 2024 года его приговорили к 12,5 годам лишения свободы, а в апреле этого года суд сократил срок заключения до девяти с половиной лет.

— Юджин Спектор, родившийся в России и переехавший в США. Его приговорили к трем с половиной годам лишения свободы за взяточничество, однако в августе прошлого года ему было предъявлено обвинение в шпионаже. По данным Reuters, до ареста в 2021 году Спектор занимал пост председателя совета директоров компании «Медполимерпром», специализирующейся на препаратах для лечения рака. Мужчина признал себя виновным в оказании помощи в подкупе помощника бывшего российского вице-премьера Аркадия Дворковича. Признал ли он себя виновным в шпионаже, неизвестно.

— Дэвид Барнс, приговоренный к 21,5 году лишения свободы и курсу принудительного лечения по делу о сексуализированном насилии в отношении двух своих сыновей, которые являются гражданами России. 

Также Reuters упомянул еще одного гражданина США, которого, по данным агентства, не было в списке имен, полученном от российского источника. Им оказался Андре Хачатурян, приговоренный в 2023 году к восьми с половиной годам заключения за торговлю оружием.

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